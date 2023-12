Der Mann mit Wuschelfrisur und Kettensäge versprach schon im Wahlkampf, er wolle den Staat zersägen. Kein Stein werde auf dem anderen bleiben. Trotzdem wurde Javier Milei zum Präsidenten Argentiniens gewählt. Jetzt hat er dem Kongress einen Gesetzentwurf vorgelegt, in dem er bis Ende 2025 den Notstand ausrufen will. Dieser soll bis zum Ende seines Mandats verlängert werden können.

Das Vorgehen erstaune nicht, denn es decke sich mit den Ankündigungen Mileis, stellt der Politologe und Lateinamerika-Experte Wolf Grabendorff fest. Fraglich sei allerdings die Verfassungsmässigkeit des Unterfangens.

Denn das von Milei angerufene Gesetz sei mit Blick auf Notstandslagen wie Katastrophen geschaffen worden. Ob die jetzt vorgelegte Omnibus-Gesetzgebung mit rund 700 Einzelmassnahmen von einem Gericht getragen würde, müsse stark bezweifelt werden.

Bereits letzte Woche, als der ultraliberale Präsident per Dekret bestimmte Gesetze aufheben liess, flammten Proteste auf. Das neuste Reformpaket sieht neben einem Machtzuwachs des Präsidenten auch Demonstrationsbeschränkungen vor. Dazu eine Wahlreform, Steueränderungen und Befugnisse der Exekutive zur Privatisierung öffentlicher Unternehmen.

Als besonders kritisch beurteilt Experte Grabendorff die geplante Einschränkung der Demonstrationsfreiheit. So müssten künftig Ansammlungen von mehr als drei Personen angemeldet werden, und bei Verkehrsbehinderungen drohten Freiheitsstrafen von bis zu drei Jahren. Trotzdem hätten die in Argentinien starken Gewerkschaften mit Demonstrationen zugewartet, auch aus Furcht vor militärischen Auseinandersetzungen auf der Strasse.