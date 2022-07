Einschätzung EU-Korrespondent Michael Rauchenstein: «Es ist heute in erster Linie ein Jubeltag für Deutschland und Frankreich. Beide Staaten haben intensiv in Brüssel für diese Taxonomie lobbyiert – Frankreich beispielsweise, weil es auf Investitionen in die maroden Atomkraftwerke angewiesen ist. Deutschland seinerseits braucht nach wie vor Investitionen in Erdgas, um den Übergang zu den erneuerbaren Energieträgern zu schaffen.

Im EU-Parlament war der Vorschlag der Kommission höchst umstritten – am Schluss ist es aber doch ein klares Ja für die Taxonomie. Nun müssen noch die Mitgliedstaaten dem ergänzenden Rechtsakt zustimmen – diese Zustimmung gilt als sicher. Und so gibt es also, höchstwahrscheinlich, ab dem kommenden Jahr einen grünen Stempel, wenn man in Atomkraftwerke oder Erdgasanlagen investiert.»