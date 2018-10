In einer gut einstündigen Rede verteidigte Theresa May ihren Plan zum Brexit.

Sollte der Deal mit Brüssel platzen, sei sie auch bereit, die EU ohne eine Austrittsvereinbarung zu verlassen.

Die Regierungschefin teilte während ihrer Rede heftig in Richtung Labour-Opposition aus. Sie mahnte die Tories zur mehr Geschlossenheit.

Nach einer desaströsen Rede im vergangenen Jahr gelang May dieses Mal eine Ansprache ohne Pannen. Sie wirkte gelöst, kam tänzelnd zu Abbas «Dancing Queen» auf die Bühne und gab sich optimistisch: Grossbritannien stehe nach dem EU-Austritt eine rosige Zukunft bevor.

May warf Brüssel Mangel an Respekt bei den Brexit-Verhandlungen vor. «Ich habe die EU mit nichts anderem als Respekt behandelt – und Grossbritannien erwartet das gleiche», sagte die Premierministerin.

Kritik auch aus den eigenen Reihen

Die Premierministerin will eine Freihandelszone mit der Europäischen Union für Waren, aber nicht für Dienstleistungen wie Bankgeschäfte. Dafür will sich Grossbritannien eng an Produktstandards und andere Regeln des EU-Binnenmarkts halten. Zollkontrollen am Ärmelkanal und zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland sollen durch ein kompliziertes System von gegenseitigen Absprachen verhindert werden.

Die besten Tage liegen vor uns, und die Zukunft ist voller Versprechen.

Einen Tag zuvor hatte der wortgewaltige Ex-Aussenminister Boris Johnson ihre Pläne für den EU-Austritt als «Betrug» an den Brexit-Wählern gegeisselt. Er forderte sie zum klaren Bruch mit Brüssel auf. May liess sich davon aber nicht beirren.