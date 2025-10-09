Der US-Streamingdienst Netflix hat in der Schweiz die Preise per sofort erhöht.

Die Abonnemente verteuerten sich um 2 Franken pro Monat.

Das Basis-Abo kostet damit neu 14.90 Franken monatlich, wie Netflix auf seiner Webseite mitteilte.

Die neuen Tarife gelten für Neukunden. Für bestehende Kunden trete die Preisanpassung gestaffelt in Kraft, abhängig vom jeweiligen Zahlungszyklus. Sie würden rund einen Monat vor der Umstellung informiert. Zur Begründung erklärte Netflix, man erhöhe die Preise gelegentlich, «da wir den Mehrwert, den wir unseren Mitgliedern bieten, kontinuierlich erhöhen».

Legende: Der US-Streaminganbieter begründet die Preiserhöhung mit einem Mehrwert für seine Kunden. Keystone/DAN GOODMAN

Die letzte Preisanpassung in der Schweiz hatte im April 2024 stattgefunden. Netflix steht mit der Preiserhöhung nicht allein da: Auch andere Streaminganbieter wie Disney+ oder Apple TV+ hatten zuletzt bei den Preisen aufgeschlagen, um höhere Produktionskosten und Investitionen in lokale Inhalte zu kompensieren.

Neues Filmförderungsgesetz

In der Schweiz müssen Streamingdienste seit dem vergangenen Jahr gemäss dem neuen Filmförderungsgesetz vier Prozent ihrer Einnahmen in Schweizer Produktionen investieren. Für das Jahr 2024 waren das gemäss dem Bund 30.1 Millionen Franken.