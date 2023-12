Die vorgezogenen Präsidentschaftswahlen in Ägypten sind am Mittwochabend nach fast vier Tagen zu Ende gegangen. Erste Resultate werden zum Wochenbeginn erwartet. Überraschungen dürften ausbleiben, die Wahl von Amtsinhaber Abdel Fattah al-Sisi gilt als so gut wie sicher.

Die Wahlen im 110-Millionen-Volk verliefen plangemäss und ruhig ab und glichen einer Machtdemonstration des amtierende Präsidenten, wie SRF-Nahost-Korrespondent Thomas Gutersohn berichtet: Wahlkampfbusse brachten die Menschen zu den Wahlzentren. Al-Sisi-Plakate waren in Kairo fast allgegenwärtig. Abbildungen seiner drei Kontrahenten gab es praktisch nicht, und sie waren vielen Menschen gar nicht bekannt.

Al-Sisi hatte die Wahlen angesichts der Wirtschaftskrise vom kommenden Frühling auf den Dezember vorverschoben: Ägypten muss bei praktisch leeren Staatskassen bis Ende 2024 über 50 Milliarden Dollar an internationale Geldgeber zurückzahlen. Das ägyptische Pfund hat innert zweier Jahre fast die Hälfte des Wertes gegenüber dem Dollar verloren.

Eine weitere Entwertung steht unmittelbar bevor, wie die Entwicklung auf dem Schwarzmarkt zeigt. Entsprechend wollte sich Al-Sisi vorher die Präsidentschaft sichern. Zugute kam ihm dabei die prekäre Sicherheitslage durch den Krieg im benachbarten Gazastreifen.

Befragt auf der Strasse, stellten denn auch viele Menschen eigene Sicherheitsempfinden und das Leiden der palästinensischen Bevölkerung vor die eigenen Armut und Wirtschaft, wie Gutersohn erklärt. Ägypten ist zurzeit von Konfliktherden umringt. Mit Sudan im Süden, Libyen im Weste und Gaza im Osten wachse die Angst vor Instabilität.