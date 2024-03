«Gestern habe ich Schritte gegen die feindlichen Medien Markiza TV, Dennik N, Sme und Aktuality angekündigt», sagte Fico kurz nach seiner Wahl zum Regierungschef im vergangenen Herbst in einem Facebook-Video. Vorderhand hätten diese Medien keinen Zugang zu den Regierungsgebäuden.

Dieses Hausverbot für die vier wichtigsten unabhängigen Medien der Slowakei wurde nicht durchgesetzt. Aber wenn der Regierungschef den meistgesehenen Fernsehsender des Landes, die beiden wichtigsten Zeitungen und eines der erfolgreichsten Newsportale zu Feinden erklärt, hat das Folgen.

Matus Kostolny, Chefredaktor der Zeitung Dennik N, spürt sie jeden Tag: «Kaum ein Minister beantwortet noch unsere Fragen.» Unter diesen Umständen ausgewogen zu berichten, sei schwierig. «Wir versuchen, Wege zu finden, die sicherstellen, dass wir fair bleiben gegenüber der Regierung. Aber wenn dich der Premier zum Feind erklärt, ist das schwer.»

Dass es von der Regierung keine Antworten mehr gibt, erlebt auch Beata Balogova. Die Chefredaktorin der Zeitung Sme sagt, Fico und seine Mitstreiterinnen wollten der Kontrolle durch die Medien entgehen: «Am liebsten hätten diese Politiker, Journalistinnen würden einfach wiederholen, was sie sagen.» Auf keinen Fall wollen sie Journalistinnen, die eine neue Korruptionsaffäre aufdecken.

Und so spricht Robert Fico statt mit Medienschaffenden lieber auf Fake-News-Kanälen. InfoVojna zum Beispiel, einem Internetfernsehen, das russische Propaganda verbreitet, hat er ein längeres Interview gewährt. Dort widerspricht niemand, wenn er zum Beispiel behauptet, die Ukraine sei kein souveräner Staat.