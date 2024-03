Inhalt

Präsidentenwahl in Venezuela - Hohe Hürden für die Herausforderer von Nicolás Maduro

In Venezuela strebt Nicolás Maduro nach über zehn Jahren an der Macht eine weitere Amtszeit an. Fest steht schon jetzt: Für Oppositionelle gibt es hohe Hürden – und der Wahlkampf wird geprägt sein von Desinformation.