Dass nicht mehr Algerierinnen und Algerier an den Präsidentschaftswahlen teilgenommen haben, sei eine Kombination aus Desinteresse und Desilllusionierung, sagt Isabelle Werenfels von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. «Die wenigsten Algerier glauben, dass es durch Wahlen Veränderungen geben wird.» Es sei bezeichnend gewesen, wie in den letzten Tagen Videos aus Fussballstadien kursierten, in denen junge Leute skandierten, dass sie nicht wählen gehen würden.

Für Abdelmadjid Tebboune sei die tiefe Wahlbeteiligung eine grosse persönliche Niederlage, erklärt die Maghreb-Expertin. Das Desinteresse und die Ablehnung gelten jedoch dem System und nicht ihm. «Die meisten Algerierinnen glauben überhaupt nicht, dass er die Geschicke des Landes wirklich leitet.»

Es seien verschiedene Netzwerke aus Militärs, Politik, Verwaltung und Wirtschaft, die letztlich regierten. «Es gab schon vorher Anzeichen, dass nicht alle Militärs, also nicht alle diese Machtnetzwerke, hinter ihm standen.» Man habe ihm zum Beispiel vorgeworfen, dass er es nicht geschafft habe, Algerien in die Brics hineinzubringen. «Das war ein grosser Misserfolg für ihn.»