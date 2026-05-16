Mehr als einen Monat nach der Präsidentenwahl in Peru gibt es nun ein offizielles Ergebnis.

Der Staatschef des südamerikanischen Landes wird am 7. Juni in einer Stichwahl entschieden.

Bei der Stichwahl treten die konservative Kandidatin Keiko Fujimori und der Linkspolitiker Roberto Sánchez gegeneinander an.

Dies haben die Wahlbehörden nach der Auszählung aller Stimmen angekündigt.

Keiko Fujimori lag nach der Auszählung mit 17 Prozent der Stimmen vorn. Sie tritt für die konservative Partei «Fuerza Popular» an und bewirbt sich bereits zum vierten Mal um das höchste Staatsamt.

Roberto Sánchez kam auf zwölf Prozent der Stimmen und er ist der Kandidat der Partei «Juntos por el Perú».

Politische Vergangenheit der Familie

Keiko Fujimori polarisiert wegen der politischen Vergangenheit ihrer Familie und eigener juristischer Probleme. Sie ist die Tochter des wegen Menschenrechtsverletzungen verurteilten Ex-Präsidenten Alberto Fujimori.

Legende: Keiko Fujimori zieht gegen Roberto Sánchez in die Stichwahl ein. EPA/Paolo Aguilar (Archiv)

Roberto Sánchez ist ein ehemaliger Minister in der Regierung des inhaftierten Präsidenten Pedro Castillo.

Der konservative Ex-Bürgermeister der Hauptstadt Lima, Rafael López Aliaga, lag mit 11,9 Prozent der Stimmen nur knapp hinter Sánchez und schaffte es nicht in die Stichwahl vom 7. Juni.

Politische Lage ist instabil

In der stark zersplitterten Wahl waren in der ersten Runde im April insgesamt 35 Kandidaten angetreten. Die politische Lage in Peru ist äusserst instabil und von einem ständigen Konflikt zwischen dem Parlament und der Regierung geprägt.

Der letzte peruanische Präsident, der seine fünfjährige Amtszeit beendet hat, war Ollanta Humala, der von 2011 bis 2016 regierte. Der derzeit amtierende Präsident José María Balcázar ist bereits der achte Staatschef in zehn Jahren.