Nach erheblichen Störungen soll der Bahnverkehr zwischen Grossbritannien und dem europäischen Kontinent durch den Eurotunnel zumindest teilweise wieder aufgenommen werden.

Wie der Personenzugbetreiber Eurostar auf seiner Webseite schreibt, ist der Tunnel teilweise wieder geöffnet.

Ein Problem mit der Oberleitung im Tunnel bestehe weiterhin.

Wegen der Störung war der Zugverkehr unter dem Ärmelkanal zunächst vollständig eingestellt worden. Der Grund: Ein Autozug war durch den Stromausfall liegengeblieben, hiess es in einer früheren Mitteilung von Eurostar. Daher sei der Tunnel gesperrt. Man habe keine andere Wahl gehabt, als alle Verbindungen auszusetzen.

Am Nachmittag hat auch der Betreiber von Autozügen durch den Eurotunnel, Le Shuttle, angekündigt, dass der Betrieb wieder aufgenommen würde. Wann sich der Verkehr normalisiert, ist unklar.

Eurostar rät, Reise zu verschieben

Trotz der Wiederaufnahme des Betriebs empfiehlt Eurostar Reisenden, ihre Fahrt zu verschieben. Betroffene Kunden könnten ihre Verbindungen kostenlos umbuchen, ihr Ticket gegen einen Gutschein eintauschen oder sich den Fahrpreis erstatten lassen. Doch für viele dürfte das ein schwacher Trost sein. Die BBC sprach etwa mit Reisenden, die vergeblich versucht hatten, Flugtickets zu bekommen.

Auf Fotos waren Hunderten Menschen zu sehen, die sich im Wartebereich am Londoner Bahnhof St. Pancras in London versammelt hatten und vergeblich auf ihren Zug warteten.

Auch am Pariser Gare du Nord kamen ebenfalls viele Reisende nicht weiter.

Eurostar betreibt Personenzüge zwischen Paris, Brüssel, Amsterdam und London. Mit dem Le-Shuttle-Autozug können Autofahrer zwischen dem französischen Calais und dem englischen Folkestone durch den Eurotunnel reisen.