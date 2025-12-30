Der Bahnverkehr zwischen Grossbritannien und dem europäischen Kontinent durch den Eurotunnel ist massiv gestört.

Laut dem Bahnbetreiber Eurostar gab es ein Problem mit der Stromversorgung im Ärmelkanaltunnel.

Alle Fahrten von und nach London seien bis auf Weiteres ausgesetzt.

Ein Autozug ist im Tunnel liegen geblieben. Eurostar rief Kundinnen und Kunden dringend dazu auf, ihre Reisen zu verschieben. Es sei wahrscheinlich, dass es zu Verspätungen komme und Verbindungen kurzfristig gestrichen würden, hiess es in einer Mitteilung des Unternehmens.

Eurostar betreibt Personenzüge zwischen Paris, Brüssel, Amsterdam und London. Mit dem Le-Shuttle-Autozug können Autofahrerinnen und Autofahrer zwischen Calais und dem englischen Folkestone durch den Eurotunnel reisen. Auch auf der Le-Shuttle-Website hiess es, der Betrieb sei derzeit wegen eines Problems mit der Stromversorgung auf beiden Seiten des Ärmelkanals ausgesetzt.