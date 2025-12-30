 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Problem mit Stromversorgung Zugverkehr am Ärmelkanal gestört – Eurostar rät zu Umbuchung

30.12.2025, 14:29

Teilen
  • Der Bahnverkehr zwischen Grossbritannien und dem europäischen Kontinent durch den Eurotunnel ist massiv gestört.
  • Laut dem Bahnbetreiber Eurostar gab es ein Problem mit der Stromversorgung im Ärmelkanaltunnel.
  • Alle Fahrten von und nach London seien bis auf Weiteres ausgesetzt.

Ein Autozug ist im Tunnel liegen geblieben. Eurostar rief Kundinnen und Kunden dringend dazu auf, ihre Reisen zu verschieben. Es sei wahrscheinlich, dass es zu Verspätungen komme und Verbindungen kurzfristig gestrichen würden, hiess es in einer Mitteilung des Unternehmens.

Eurostar betreibt Personenzüge zwischen Paris, Brüssel, Amsterdam und London. Mit dem Le-Shuttle-Autozug können Autofahrerinnen und Autofahrer zwischen Calais und dem englischen Folkestone durch den Eurotunnel reisen. Auch auf der Le-Shuttle-Website hiess es, der Betrieb sei derzeit wegen eines Problems mit der Stromversorgung auf beiden Seiten des Ärmelkanals ausgesetzt.

Bildergalerie überspringen
  • Bild 1 von 2. Wegen der Zugausfälle müssen sich viele Reisende gedulden – wie etwa hier am Gare du Nord in Paris. Bildquelle: REUTERS / Stephanie Lecocq.
    Menschen stehen neben einem Eurostar-Zug im Gare du Nord in Paris.
  • Bild 2 von 2. Die britische BBC berichtete von Hunderten Menschen, die sich im Wartebereich am Bahnhof St. Pancras in London versammelt hatten. Bildquelle: REUTERS / Maja Smiejkowska.
    Blick auf eine Halle im Bahnhof St. Pancras in London. Viele Menschen mit Gepäck stehen herum.
Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)