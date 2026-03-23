In Italien will die Regierung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni den Justizapparat umbauen.

Über die geplanten Änderungen gab es am Sonntag und Montag eine Volksabstimmung.

In ersten Nachwahlbefragungen von italienischen TV-Sendern liegt das Nein-Lager vorne.

Die Sender Rai und Sky TG24 stützen sich dabei auf Befragungen von Wählerinnen und Wählern nach der Stimmabgabe. Nach einer ersten Hochrechnung von Rai sprachen sich 53.1 Prozent der Italienerinnen und Italiener gegen die Justizreform aus. Für das Vorhaben der rechten Dreierkoalition stimmten demnach 46.9 Prozent.

Melonis Umbau der Justiz

Das Vorhaben gehört zu den zentralen Projekten der Koalition aus drei rechten und konservativen Parteien, mit der Meloni in Rom seit dreieinhalb Jahren regiert. Italiens Rechte klagt seit Jahrzehnten darüber, dass grosse Teile der Justiz aufseiten der Linken stünden.

Legende: Die Regierungskoalition von Giorgia Meloni begründet das Vorhaben damit, die Justiz schneller arbeiten zu lassen und von politischen Einflüssen unabhängiger zu machen. AP Photo / Gregorio Borgia

Die Opposition und auch mehrere Organisationen von Richterinnen und Staatsanwälten werfen der Ministerpräsidentin vor, sich die Justiz gefällig machen zu wollen.

Die Volksabstimmung gilt auch als Stimmungstest vor der nächsten Parlamentswahl, die für Herbst 2027 geplant ist. Das Endergebnis wird bis am Abend erwartet. Wahlberechtigt waren mehr als 46 Millionen Italienerinnen und Italiener.

Reform würde Politik mehr Macht verleihen

Kern der Reform ist, die Laufbahnen von Richtern und Staatsanwältinnen zu trennen, so wie das in den meisten europäischen Ländern üblich ist. Zudem soll es neue Selbstverwaltungsorgane für Richterinnen und Staatsanwälte geben. An deren Besetzung soll das Parlament beteiligt werden. Damit bekäme die Politik mehr Einfluss auf Personalentscheidungen.

Bei allem Streit sind sich die meisten einig darin, dass es im italienischen Justizsystem tatsächlich Reformbedarf gibt. Dort dauert es deutlich länger als in vielen anderen Ländern, bis Recht gesprochen wird. Nach einer Umfrage vertrauen nur vier von zehn Italienerinnen und Italienern ihrer Justiz.