Wahlen in Russland: Protestaktionen in Bern und Genf

Am letzten Tag der Präsidentschaftswahl in Russland haben Regierungskritiker in Genf und Bern an einer Protestaktion gegen Kreml-Chef Wladimir Putin teilgenommen.

Über 1000 Personen reihten sich am Sonntagmittag in die Warteschlangen vor dem russischen Generalkonsulat und der Botschaft ein.

Einige trugen Plakate mit Aussagen gegen Präsident Putin und den Ukraine-Krieg.

In Genf waren zur Mittagszeit rund 400 Russen und Russinnen aus der Westschweiz angereist. Die meisten von ihnen folgten dem Aufruf der Witwe des toten Oppositionellen Alexej Nawalny, zur gleichen Zeit am Mittag an die Urnen zu gehen.

Legende: Die Warteschlange, in der sich viele junge Russen befanden, erstreckte sich über das Trottoir bis zum russischen Konsulat. KEYSTONE / Martial Trezzini

In Bern protestierten rund tausend Russinnen und Russen gegen Amtsinhaber Wladimir Putin. Die Warteschlange vor der russischen Botschaft in Bern war mehrere hundert Meter lang, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtete. Der Aufruf ging an «alle, die mit Putins Politik nicht einverstanden, gegen den Krieg und die Ungerechtigkeit sind».

Legende: Vor der russischen Botschaft in Bern legt einige Personen auch Blumen nieder und zündeten Kerzen an für den verstorbenen Kreml-Kritiker Alexej Nawalny. (17.03.24) Julien Grindat/Keystone via AP

Bei der Protestaktion «Mittag gegen Putin» sollen die Stimmenden jedem Kandidaten ausser Putin die Stimme geben. Mehrere Personen zählten vor Ort in Genf die anstehenden Wähler und Wählerinnen. Sie wollen damit die vom Kreml angegebenen Zahlen überprüfen.

Bei der letzten Präsidentschaftswahl in Russland vor sechs Jahren hatten sich in der ganzen Schweiz lediglich rund 900 Russinnen und Russen an der Wahl beteiligt. Heute leben in der Schweiz gut 16'000 Russinnen und Russen.

Moskau meldet hohe Wahlbeteiligung – Proteste im ganzen Land

In Russland versammelten sich nach dem Aufruf der Opposition an vielen Wahllokalen in Russland um die Mittagszeit Tausende Gegner Putins, um zu zeigen, dass sie den Kreml-Chef nicht weitere sechs Jahre im Amt sehen wollen.

Auftritt von Oppositionspolitiker Nadeschdin Box aufklappen Box zuklappen Der von der Präsidentenwahl ausgeschlossene Oppositionspolitiker Boris Nadeschdin hat sich an der friedlichen Protestaktion «Mittag gegen Putin» in der russischen Hauptstadt Moskau beteiligt. Im Moskauer Institut für Physik und Technik, wo Wahllokal eingerichtet ist, wurde er mit grossem Applaus von Studenten empfangen, wie ein von ihm auf Telegram veröffentlichtes Video zeigt. «Ich denke, ihr werdet noch die Chance haben, für mich zu stimmen», sagte er den Versammelten. Er kündigte die Veröffentlichung eigener Nachwahlbefragungen an, nach der Schliessung der Wahllokale. Deren Ergebnisse unterschieden sich stark von dem, was die Obrigkeit erwartet habe, sagte Nadeschdin. Keine Zulassung zur Wahl Als erklärter Kriegsgegner hatte Nadeschdin im Januar Aufsehen erregt, als Tausende Russen Schlange standen, um ihre Unterschrift für ihn abzugeben. Nach seinen eigenen Angaben konnte der 60-Jährige Nadeschdin die doppelte Anzahl der geforderten 100'000 Unterschriften von Unterstützern sammeln. Trotzdem schloss die vom Kreml gesteuerte Wahlkommission den Liberalen von der Wahl aus. Zur Begründung gab Wahlkommission an, dass in Stichproben angeblich zu viele fehlerhafte Unterschriften dabei gewesen seien. Russische Gerichte lehnten Nadeschdins Einspruch gegen seinen Wahlausschluss ab.

Die Wahlkommission in Moskau hat bekannt gegeben, dass die Beteiligung inzwischen höher sei als bei der letzten Wahl 2018. Der Wert von 67.54 Prozent von damals sei mit Stand 11:50 Uhr (Schweizer Zeit) übertroffen worden, berichtete die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass.

Bei kremlkritischen Protestaktionen sind am letzten Tag der Präsidentschaftswahl Bürgerrechtlern zufolge Dutzende Menschen festgenommen worden. Insgesamt zählte die Organisation Ovd-Info bis zum Sonntagnachmittag landesweit mehr als 70 Festnahmen – rund 30 davon in der Stadt Kasan. Auch Menschen in Moskau und St. Petersburg waren betroffen.

Kritik an Online-Stimmabgabe

Die Wahl für die fünfte Amtszeit von Präsident Wladimir Putin ist erstmals auf drei Tage angesetzt worden. Dies sollte auch mehr Wählern und Wählerinnen die Chance zur Stimmabgabe geben. Zusätzlich stimmten Millionen Menschen online ab – Berichten zufolge, teilweise auf behördlichen Druck. Laut der Wahlkommission Moskau nutzten 7.74 Millionen Menschen bis 11 Uhr MEZ die Online-Abstimmung, das entspricht einer Wahlbeteiligung von knapp sieben Prozent.

Wahlen in Russland – Proteste in Europa

1 / 5 Legende: Eine Frau gibt ihre Stimme ab in St. Petersburg (15.03.24) AP Photo/Dmitri Lovetsky 2 / 5 Legende: Auch in der lettischen Hauptstadt Riga schritten Russinnen und Russen zur Wahl – begleitet von Protesten (17.03.24) EPA/TOMS KALNINS 3 / 5 Legende: Auch in Berlin gingen russische Staatsbürger am Sonntag zur Wahl. Keystone / EPA,HANNIBAL HANSCHKE 4 / 5 Legende: Vor dem russischen Konsulat in Berlin kam es zu Protesten. Keystone / EPA, HANNIBAL HANSCHKE 5 / 5 Legende: Auch Julia Nawalnaya, die Witwe von Alexej Nawalny, reihte sich in die Menschenmenge vor dem Konsulat in Berlin ein, um ihre Stimme abzugeben. (17.03.24) EPA/HANNIBAL HANSCHKE

Unabhängige Beobachter kritisieren, dass viele Bürger und Bürgerinnen von ihren staatlichen Arbeitgebern an die Wahlurnen gedrängt worden seien. Nicht nur das ist illegal, auch der von den Wählern und Wählerinnen berichtete Auftrag, Fotos ihres Wahlzettels an Vorgesetzte zu schicken, gilt als Verstoss gegen das russische Wahlrecht.

Audio Archiv: Der Mann, der in Russland die Wahlen inszeniert 05:22 min, aus Echo der Zeit vom 13.03.2024. Bild: Keystone/Maxim Shipenkov abspielen. Laufzeit 5 Minuten 22 Sekunden.

Die Abstimmung endet am Sonntagabend mit der Schliessung der letzten Wahllokale um 19 Uhr (Schweizer Zeit). Erste Ergebnisse sollte es noch am Sonntagabend geben, aussagekräftige am Montag.