Die Organisatoren der Demonstration gegen rechts in München haben die Veranstaltung wegen Überfüllung abgebrochen.

Die Sicherheit der Teilnehmer sei nicht mehr zu gewährleisten.

Die Polizei ging von mindestens 80'000 Demonstrierenden aus, der Veranstalter sprach von 250'000.

Auch in Hamburg war am Freitag eine Demonstration gegen rechts und die AfD wegen des grossen Menschenandrangs abgebrochen worden. Bundesweit hatten am Wochenende laut Polizei Hunderttausende ein Zeichen für Zusammenhalt und Toleranz in der Gesellschaft gesetzt.

1 / 3 Legende: Rund um das Siegestor in München haben sich tausende Menschen versammelt. Screenshot AFP 2 / 3 Legende: Laut der Polizei sollen am Sonntag mindestens 80'000 Personen in München demonstriert haben, die Veranstalter sprachen von 250'000. Screenshot AFP 3 / 3 Legende: Die Demonstration in München musste wegen Überfüllung abgebrochen werden. Screenshot AFP

Der Protest wurde ausgelöst durch die Enthüllungen des Recherchezentrums Correctiv über ein Treffen von Rechtsextremisten in Potsdam am 25. November 2023, an dem AfD-Politiker sowie einzelne Mitglieder der CDU und der sehr konservativen Werteunion teilgenommen hatten. Dabei hat der frühere Kopf der rechtsextremen Identitären Bewegung in Österreich, Martin Sellner, nach eigenen Angaben über «Remigration» gesprochen. Damit meinen Rechtsextreme in der Regel, dass eine grosse Zahl Menschen ausländischer Herkunft das Land verlassen soll – auch unter Zwang.

Viele Demonstranten in München wandten sich auf Plakaten gegen rechtsextremes Gedankengut: «Remigriert euch ins Knie», «Lasst uns aus der Geschichte lernen, statt sie zu wiederholen», «Keine Toleranz für Intoleranz», «AfD – Ein Albtraum für Deutschland» und «Braune Flaschen gehören in den Altglascontainer nicht in den Bundestag» war dort unter anderem zu lesen.