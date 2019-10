«Es ist weltweit so, dass Apps, die gegen die Polizei gerichtet sind, aus den App-Stores entfernt werden», sagt SRF-Digitalredaktor Guido Berger – nicht nur in China. So sei es etwa in der Schweiz undenkbar, dass in einem offiziellen Store eine App verfügbar wäre, welche alle Radarfallen abbildet. China sei aber ein Spezialfall, weil dort gegen jedwelche unliebsame App vorgegangen werde. «Man droht den Techfirmen mit dem Entzug der Lizenzen auf dem chinesischen Markt.» Der Marktzugang sei das Pfand, welches Peking einsetze, um unliebsame Themen zu verhindern, so Berger. Entsprechend knicken viele der betroffenen ausländischen Firmen dann auch ein – wie etwa kürzlich die amerikanische E-Sportplattform «Blizzard»: Einer ihrer Spieler hatte sich zu Gunsten der Hongkonger Demonstranten geäussert – er wurde unverzüglich für ein Jahr gesperrt, zudem verloren die beiden Moderatoren ihren Job.