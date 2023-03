Laut den iranischen Gesundheitsbehörden könnte eine neue bisher unbekannte extremistische Gruppe hinter den Angriffen stecken, welche Mädchen von der Bildung fernhalten will. Darauf jedenfalls deutet ein einschlägiges Bekennerschreiben hin. Nach neuesten Berichten soll die Täterschaft ein Gas eingesetzt haben. Betroffene Schülerinnen berichteten von einem komischen Geruch in den Klassenzimmern.

Weiterhin sei aber völlig unklar, wie das Gas in die Schulungsräume gelangt sein könnte, so ARD-Korrespondentin Karin Senz, die von Istanbul aus regelmässig über Iran berichtet. Vor allem auf den sozialen Netzwerken kursierten verschiedenste Spekulationen. Iranische Medien wiederum berichteten, dass Blutproben der Betroffenen keine Hinweise auf irgendwelche Krankheiten ergaben.

Dass die ersten Fälle in der Stadt Ghom publik wurden, sei zumindest ein Hinweis, dass fanatische Gruppen hinter den Angriffen stecken könnten, schätzt Senz. Die klerikale Hauptstadt beherbergt 50'000 Religionsschüler aus verschiedenen Ländern an zahlreichen Seminarschulen. So kursierten in den Medien auch Gerüchte über eine taliban-ähnliche Zelle, die ihr Unwesen treibe.