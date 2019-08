Im zentralamerikanischen Staat Honduras fordern seit Dienstag Tausende von Menschen den Rücktritt des Präsidenten Juan Orlando Hernandez. Sicherheitskräfte antworten mit massiver Repression.

Auslöser der Proteste sind Gerichtsunterlagen aus den USA. In diesen wird der honduranische Präsident beschuldigt, mit Drogenkartellen gemeinsame Sache zu machen und seinen Wahlkampf mit Drogengeldern finanziert zu haben.

Legende: Trotz anhaltender Proteste gibt sich Präsident Hernandez inmitten von Anhängern siegesgewiss. Keystone

Der Fisch stinkt vom Kopf her. Das vermuten die Menschen in Honduras schon seit langem. Dokumente eines Bundesgerichts in New York bestärken sie nun in dieser Vermutung.

Wahlkampfgelder von Kokain-Kartellen

Laut diesen Dokumenten soll Präsident Juan Orlando Hernandez Drogengelder über 1,5 Millionen Dollar für seinen Wahlkampf vor sechs Jahren eingesetzt haben. Das Geld soll von honduranischen Kokain-Kartellen stammen, die sich damit Schutz vor staatlicher Verfolgung sicherten.

Legende: «Fuera JOH» – «Raus mit Präsident Juan Orlando Hernandez» titeln Transparente an brennenden Barrikaden in der Hauptstadt. Keystone

Auch der Ex-Präsident Porfirio Lobo soll in seiner Amtszeit Drogengelder in Millionenhöhe kassiert haben. Dessen Sohn wurde bereits wegen Drogenhandels in den USA zu 24 Jahren Gefängnis verurteilt.

Verhaftung in Florida

Und das gleiche Schicksal droht auch dem Bruder des amtierenden Präsidenten Hernandez. Er wurde letztes Jahr in Florida verhaftet.

Deshalb wird in verschiedenen Städten Honduras «Raus mit den Drogenhändlern – raus mit Juan Orlando Hernandez» skandiert. Tausende Menschen gehen auf die Strasse, obwohl Polizei und Armee-Einheiten die Proteste mit Gewalt zu unterdrücken versuchen. Zudem werden Oppositionelle bedroht, verprügelt und in einzelnen Fällen auch gezielt getötet.

USA stützen Hernandez weiter

Ebendiese honduranischen Armee- und Polizei-Einheiten werden für den Kampf gegen Drogenhandel und Migration seit Jahren von der US-Regierung mit Millionenbeträgen unterstützt.

Die jüngst publik gewordene Verwicklung der honduranischen Regierung mit den Drogenkartellen hat daran bisher nichts geändert: der US-Botschafter in Honduras sicherte Präsident Hernandez diese Woche erneut volle Unterstützung zu. Die USA halten offenbar lieber die Nase zu, wenn der Fisch allzu sehr stinkt.