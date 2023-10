Es gehe in dem Prozess auch um Spitzfindigkeiten, sagt Eva Linsinger, Inlandschefin des österreichischen Nachrichtenmagazins «Profil». Zum Beispiel hat Kurz in der Befragung vor dem Ausschuss «No no no» gesagt. Von der Staatsanwaltschaft werde ihm dies fälschlicherweise als «Nein» ausgelegt, so Kurz. Doch «No no no» sei nur eine alt-wienerische Floskel.

Laut Linsinger ist es am ehesten mit «nun», oder «na ja» zu übersetzen, und sei eine alt-wienerische Form, gleichzeitig «ja» und «nein» zu sagen.