In Wien hat ein Prozess gegen den ehemaligen Kanzler Sebastian Kurz begonnen.

Prozess in Österreich

Worum geht es? Der ehemalige Bundeskanzler von Österreich, Sebastian Kurz, muss sich ab diesem Mittwoch einer Gerichtsverhandlung stellen. Er wird der Falschaussage verdächtigt. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, im sogenannten Ibiza-Untersuchungsausschuss des österreichischen Parlaments gelogen zu haben.

Legende: Kurz galt als politisches Ausnahmetalent in Österreich. Keystone/Christian Bruns

So soll der Ex-Regierungschef deutlich mehr Einfluss auf die Berufung seines Vertrauten Thomas Schmid zum Chef der Staatsholding Öbag gehabt haben, als er vor dem Ausschuss zugegeben hat. Die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft, die neben Kurz zwei weitere Verdächtige umfasst, hat 108 Seiten.

Was sagt der Ex-Kanzler selbst dazu? Er bestreitet die Vorwürfe. Sein Anwalt spricht von einer «blossen Anhäufung von Scheinargumenten». Die Verteidigungsstrategie baut darauf auf, dass die österreichische Staatsanwaltschaft verschiedene Aussagen von Kurz unzutreffend interpretiere. Den Aussagen werde ein falscher «Bedeutungsgehalt» zugeschrieben, heisst es in einer Gegenäusserung.

Was ist der Ibiza-Ausschuss? Der Ibiza-Untersuchungsausschuss wurde eingerichtet, um möglichen Postenschacher und Korruption in der Regierung Kurz aufzudecken. Im Juni 2020 wurde der damalige Kanzler und ÖVP-Chef Kurz als Auskunftsperson vier Stunden lang befragt. Rund um die Top-Personalie bei der neu aufgestellten Staatsholding Öbag wollten die Abgeordneten wissen, wie sehr Kurz in die Berufung von Schmid zum neuen Öbag-Chef eingebunden war.

Was macht Kurz jetzt? Im Herbst 2021 ist Kurz vom Amt des Kanzlers zurückgetreten und hatte sich wenig später ganz aus der Politik verabschiedet. Er betreibt inzwischen ein Cybersecurity-Unternehmen mit 50 Angestellten in Tel Aviv sowie eine Beratungs- und eine Investmentfirma.

Laufen weitere Untersuchungen gegen Kurz? Die österreichische Staatsanwaltschaft ermittelt auch wegen der sogenannten Inseratenaffäre. Dabei geht es um den Verdacht der Untreue, Bestechung und Bestechlichkeit. Geschönte Umfragen sowie Regierungs-Inserate in Boulevard-Zeitungen – beides zum Vorteil für Kurz – sollen mutmasslich mit Steuergeld bezahlt worden sein. Die Ermittlungen laufen gegen mehrere Verdächtige. Auch hier bestreitet Kurz die Vorwürfe.