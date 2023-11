Bei den Menschen in den betroffenen Regionen haben der Terrorangriff der Hamas in Israel und der israelische Gegenangriff im Gazastreifen laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) weitreichende psychische Folgen. Viele der Menschen in Gaza würden psychosoziale Unterstützung benötigen. Bewohnerinnen und Bewohner seien schon zuvor jahrelang von Konflikten und von Blockaden durch Israel belastet worden. Auch in Israel seien viele Menschen angesichts der aktuellen Ereignisse traumatisiert.