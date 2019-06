Julian Assange, Gründer der Enthüllungsplattform Wikileaks, wurde am 11. April 2019 in der ecuadorianischen Botschaft in London verhaftet. Seither sitzt er im Londoner Gefängnis Belmarsh. Möglich wurde die Verhaftung, weil Ecuador zuvor Assanges Asylstatus annuliert hatte. Der Whistleblower war 2012 in die Botschaft geflüchtet, um einer Festnahme zu entgehen. Damals lag ein europäischer Haftbefehl gegen ihn vor wegen Vergewaltigungsvorwürfen in Schweden.

Die USA werfen Assange Verschwörung mit der Whistleblowerin Chelsea Manning vor und haben offiziell einen Auslieferungsantrag gestellt. Assange soll sich mit Manning verbündet haben, um ein Passwort eines Computernetzwerks der Regierung zu knacken. Manning hatte Wikileaks 2010 – damals noch als Bradley Manning – Hunderttausende geheime Militärdokumente zukommen lassen.