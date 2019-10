Die Türkei hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums die Vorbereitungen für einen möglichen Militäreinsatz in Syrien abgeschlossen.

Die Einrichtung einer Sicherheitszone sei unerlässlich, teilte das Verteidigungsministerium mit.

Sie werde zu Stabilität und Frieden in der Region beitragen.

Die Türkei sei entschlossen, Terroristen östlich des Euphrat-Flusses zu vertreiben, um das eigene Überleben zu sichern und eine sichere Zone einzurichten, zitierte die türkische Nachrichtenagentur Anadolu den Sprecher des Aussenministeriums, Hami Aksoy. «Auf diese Weise wird eine ernste Bedrohung für die territoriale Ganzheit und Einheit Syriens beseitigt, und es wird eine starke Grundlage geschaffen, um die Rückkehr der IS-Terroristen und ähnliche Probleme in der Zukunft zu verhindern.»

«Gepanzerte Fahrzeuge 50 Meter von der Grenze»

Der US-Regierung habe bislang keine Erkenntnisse darüber, dass der Einmarsch im Norden Syriens bereits begonnen habe, wie ein ranghoher Vertreter in Washington sagte.

Der freie Journalist Thomas Seibert hat die Vorbereitungen der Türkei vor Ort beobachten können: «Im Südosten der Türkei an der Grenze zu Syrien in der Kleinstadt Akcakale haben die türkischen Militärs Panzer und anderes schweres Gerät zusammengezogen. Ich habe gepanzerte Fahrzeuge direkt an der Grenze, 50 Meter von der Grenzlinie entfernt, gesehen. Ähnlich sieht es wohl aus in dem Grenzgebiet weiter im Osten und es gibt inzwischen auch bisher unbestätigte Berichte über einen Artilleriebeschuss der Türken auf syrisches Gebiet.»

Den Zeitpunkt für einen möglichen Angriff der Türken zu bestimmen, ist laut Seibert derzeit noch schwierig: «Offiziell heisst es, die militärischen Vorbereitungen für den Einmarsch seien abgeschlossen. Man warte jetzt praktisch nur noch auf den Befehl von Präsident Erdogan. Inoffiziell ist zu hören, dass die Türken warten wollen bis die amerikanischen Soldaten sich aus dem unmittelbaren Grenzgebiet zurückgezogen haben. Das könnte in einigen Tagen vielleicht auch schon heute der Fall sein.»