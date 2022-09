Legende: Die Putin-Gegner: Garri Kasparow, Wladimir Kara-Mursa, Sergei Aleksaschenko, Sergei Guriev und Leonid Newslin (von links). SWI

SWI swissinfo.ch hat für eine Interviewreihe die wichtigsten Stimmen kontaktiert, die sich gegen den Kreml aussprechen. Die meisten von ihnen mussten deshalb das Land verlassen: Putin-Gegner Garri Kasparow lebt jetzt in Kroatien, der Unternehmer Leonid Newslin in Israel, und Star-Ökonom Sergei Guriev floh nach Frankreich. Der Putin-Kritiker und Wirtschaftswissenschaftler Sergei Aleksaschenko lebt in Washington.