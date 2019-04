«Der erfolglose Beginn dieser Loja Dschirga zeigt, wie gefährlich die Situation in Afghanistan ist. Die politischen Führer sind heillos zerstritten und boykottieren sich gegenseitig. Die Nutzniesser sind die Taliban, welche nicht mit der Regierung verhandeln, sondern direkt mit den Amerikanern. Dass die USA so schnell wie möglich aus Afghanistan abziehen wollen, spielt ebenfalls den Taliban in die Hände.»