In der Türkei sind bei landesweiten Razzien 189 Personen festgenommen worden.

Dabei soll es sich mutmasslich um Mitglieder der Terrororganisation Islamischer Staat IS handeln.

Das teilte der türkische Innenminister Ali Yerlikaya auf der Online-Plattform X mit.

Einheiten der Geheimdienste und Polizei durchsuchten den Angaben zufolge in der vergangenen Nacht weitere Adressen in 37 Städten, darunter Istanbul und Ankara. Yerlikaya teilte auf X Fotos von Verdächtigen in Handschellen, die in ihren Wohnungen festgenommen wurden. Die Nationalität der Verdächtigen sowie Einzelheiten zu den etwaigen Anschlagsplänen waren zunächst nicht bekannt.

Legende: Der türkische Innenminister Ali Yerlikaya. Hier umringt von Presseleuten, am 1. Oktober 2023 in Ankara, nachdem zwei Polizeileute bei einer Bombenattacke verletzt worden sind. Keystone/EPA/NECATI SAVAS

Bereits am Freitag waren 32 mutmassliche IS-Mitglieder gefasst worden. Diese sollen Anschläge auf Synagogen, Kirchen und die irakische Botschaft in der türkischen Hauptstadt Ankara geplant haben. Türkische Behörden sprachen davon, Angriffspläne vereitelt zu haben.

Regelmässige Einsätze seit Anschlag von 2017

Der IS hatte sich für den Anschlag auf einen Nachtclub in Istanbul im Jahr 2017 verantwortlich erklärt, bei dem 39 Silvestergäste getötet worden waren. Seitdem nimmt Ankara regelmässig Verdächtige der Terrororganisation ins Visier. Erst vor einer Woche hatte es bei solchen Einsätzen mehr als 300 Festnahmen gegeben.

Nach Angaben der Denkfabrik International Crisis Group halten sich in der Türkei weiterhin zahlreiche IS-Anhänger auf, die sich der Miliz in den Nachbarländern Syrien oder Irak angeschlossen hatten. Ihre Anwesenheit stelle weiter eine humanitäre und sicherheitspolitische Herausforderung für die Türkei dar, schrieb der Think Tank.