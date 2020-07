China hat die USA aufgefordert, ihr Konsulat in der südwestchinesischen Stadt Chengdu zu schliessen.

Die Lizenz zum Betrieb der Auslandsvertretung werde entzogen, wie das Pekinger Aussenministerium mitteilte.

Die USA hatten zuvor die Schliessung des chinesischen Konsulats in Houston im US-Bundesstaat Texas verfügt und damit die Spannungen zwischen den beiden Ländern deutlich verschärft.

In einer politischen Grundsatzrede zu den amerikanisch-chinesischen Beziehungen hatte US-Aussenminister Mike Pompeo China in der Nacht auf Freitag scharf kritisiert. Er warf China vor, Angehörige muslimischer Minderheiten in «Konzentrationslagern» in der Region Xinjiang zu internieren. Der US-Aussenminister verwendete in der Vergangenheit meist den Begriff «Internierungslager», um die Lager zu beschreiben, in denen nach Schätzungen der US-Regierung eine Million Menschen inhaftiert sind.

Gemeinsam gegen China

Pompeo rief die US-Verbündeten auf, gemeinsam gegen China vorzugehen. «Vielleicht ist es an der Zeit für eine neue Gruppierung gleichgesinnter Nationen», sagte Pompeo. «Wir können diese Herausforderung nicht alleine bewältigen.» Er nannte die Vereinten Nationen, die Nato, die G7- und G20-Staaten und ihre «gemeinsame wirtschaftliche, diplomatische und militärische Macht». Trumps Regierung steht für eine «America First»-Politik, die jahrzehntealte multilaterale Bündnisse in Frage gestellt hat.

Verschlechterung der Beziehungen

Die USA hatten am Dienstag die Schliessung des chinesischen Konsulats in Houston im US-Bundesstaat Texas verfügt. Zur Begründung hiess es, chinesische Diplomaten hätten Gesetze und Vorschriften der USA missachtet.

Das diplomatische Hin und Her belastet die ohnehin schon getrübten Beziehungen zwischen den beiden weltgrössten Volkswirtschaften; Chinas Umgang mit dem Ausbruch des Coronavirus, die auf Zölle setzende Handelspolitik und das harte chinesischen Vorgehen in Hongkong und in Xinjiang stossen den USA sauer auf. Entsprechend ist auch aus chinesischer Sicht das Verhältnis so schlecht wie seit Aufnahme der diplomatischen Beziehungen 1979 nicht mehr.