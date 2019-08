Es war ein blutiges Wochenende. Innert 24 Stunden haben in den USA bei zwei Angriffen 30 Menschen ihr Leben verloren, viele wurden verletzt. Zusätzlich zu den beiden Attentaten wurden in Chicago bei einer Schiesserei auf einem Spielplatz sieben Menschen verletzt. Trotzdem wird sich am Waffengesetz nichts ändern, erklärt der Journalist Arndt Peltner.

Arndt Peltner Freier USA-Korrespondent Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Der freischaffende USA-Korrespondent ist für mehrere deutschsprachige Zeitungen und Radiostationen tätig, unter anderem auch für SRF. Der gebürtige Nürnberger lebt in der Nähe von San Francisco.

SRF News: Was läuft gerade in den USA?

Arndt Peltner: Hier versucht man einfach damit umzugehen, was in den letzten 24 Stunden passiert ist.

Alle sind erschüttert – wie jedes Mal – aber das verhindert noch kein weiteres Attentat. Wird sich dadurch am laschen Waffengesetz vielleicht doch etwas ändern?

Es geht ja nicht nur um die Waffengesetze, sondern auch um die grundsätzliche Frage, ob es ein allgemeines Grundrecht auf Waffenbesitz gibt, das in der Verfassung verankert ist. Viele glauben, dass dies nicht so ist. Aber es ist eine politische Frage. Eine Mehrheit, das zu ändern, gibt es aber derzeit nicht. Das muss man ganz deutlich festhalten.

Überall kann es passieren, denn überall ist es schon passiert.

Es gab in diesem Jahr schon 293 Massenschiessereien mit mehr als drei Opfern. Man ist nicht mehr sicher in Kirchen, Synagogen, Schulen, Kindergärten, an Volksfesten, in Nachtclubs, am Arbeitsplatz – überall kann es passieren, denn überall ist es schon passiert. Ich glaube trotzdem nicht, dass sich in der nächsten Zeit etwas ändern wird – es ist Wahlkampf in den USA. Und da passiert gar nichts.

Die schlimmsten Schusswaffenangriffe in den USA Bild 1 / 22 Legende: 4. August 2019 In der Stadt Dayton im US-Bundesstaat Ohio schiesst ein Mann bei einer Bar im Zentrum auf Menschen: Neun Personen sterben, 16 weitere werden verletzt. Beamte töten den Angreifer. Reuters Bild 2 / 22 Legende: 3. August 2019 Ein 21-jähriger Weisser erschiesst in einem Einkaufszentrum im texanischen El Paso 20 Menschen, 26 weitere werden verletzt. Bei dem Verbrechen handelt es sich wahrscheinlich um ein Hassverbrechen. Reuters Bild 3 / 22 Legende: 31. Mai 2019 Ein städtischer Angestellter erschiesst in Virginia Beach im Bundesstaat Virginia in einem Gebäude der Stadtverwaltung zwölf Kollegen. Später wird er bei einem Feuergefecht mit Polizisten getötet. Reuters Bild 4 / 22 Legende: 7. November 2018 In einer Bar in Thousand Oaks im Bundesstaat Kalifornien feuert ein 28-jähriger Veteran des Afghanistan-Kriegs um sich und tötet zwölf Menschen. Anschliessend bringt er sich selbst um. Reuters Bild 5 / 22 Legende: 27. Oktober 2018 Ein 46-jähriger Antisemit eröffnet in der Synagoge «Tree of Life» in Pittsburgh im Bundesstaat Pennsylvania während einer Zeremonie für ein Baby das Feuer: Elf Menschen sterben. Reuters Bild 6 / 22 Legende: 18. Mai 2018 An einer High School in der Stadt Santa Fe im Bundesstaat New Mexiko schiesst ein 17-jähriger Schüler mit einem Sturmgewehr und dem Revolver seines Vaters auf Mitschüler. Zwei Erwachsene und acht Jugendliche werden getötet und 13 weitere verletzt. Reuters Bild 7 / 22 Legende: 14. Februar 2018 Ein 19-jähriger Ex-Schüler dringt am Valentinstag in die Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland im Bundesstaat Florida ein und eröffnet das Feuer: 17 Menschen sterben. Reuters Bild 8 / 22 Legende: 5. November 2017 Während des Sonntagsgottesdienstes in einer Baptistenkirche in Sutherland Springs im Bundesstaat Texas tötet ein Angreifer 26 Menschen und verletzt rund 20 weitere. Reuters Bild 9 / 22 Legende: 1. Oktober 2017 In Las Vegas feuert ein Heckenschütze aus einem Fenster im 32. Stockwerk eines Hotels auf Besucher eines Countrymusik-Festivals. Der 64-Jährige tötet 58 Menschen und verletzt rund 550 weitere, bevor er sich selbst erschiesst. Es ist das schlimmste Blutbad in der jüngeren US-Geschichte. Reuters Bild 10 / 22 Legende: 12. Juni 2016 Ein 29-Jähriger eröffnet das Feuer auf die Gäste des Homosexuellen-Clubs «Pulse» in Orlando im Bundesstaat Florida. Er tötet 49 Menschen und verletzt 68 weitere, bevor die Polizei ihn erschiesst. Während der dreistündigen Geiselnahme bekennt sich der Täter in Anrufen bei der Polizei zur Terrormiliz IS. Reuters Bild 11 / 22 Legende: 2. Dezember 2015 Ein US-Bürger pakistanischer Abstammung und seine Frau erschiessen während einer Weihnachtsfeier ihres Arbeitgebers in einem Behindertenzentrum im kalifornischen San Bernardino 14 Menschen, 22 weitere werden verletzt. Stunden später erschiesst die Polizei die beiden Muslime. Sie hatten sich zuvor im Internet radikalisiert. Reuters Bild 12 / 22 Legende: 1. Oktober 2015 Ein 26-Jähriger eröffnet auf dem Schulgelände eines Colleges in Roseburg im Bundesstaat Orgeon das Feuer. Ausgerüstet mit sechs Schusswaffen tötet er neun Menschen und verletzt sieben weitere, bevor er nach einem Schusswechsel mit der Polizei Suizid begeht. Reuters Bild 13 / 22 Legende: 17. Juni 2015 Ein weisser 21-jähriger Rechtsextremer tötet neun Menschen in einer vorwiegend von Afroamerikanern besuchten Kirche während einer Bibelstunde in Charleston, South Carolina. Der Täter wird zum Tod verurteilt. Reuters Bild 14 / 22 Legende: 16. September 2013 In einem Kommandozentrum der US-Marine in Washington erschiesst ein ehemaliger Reservist zwölf Menschen, ehe er bei einem Schusswechsel mit der Polizei getötet wird. Er war wegen psychischer Probleme schon vorher aufgefallen. Reuters Bild 15 / 22 Legende: 20. Juli 2012 In einem Kino in Aurora im US-Bundesstaat Colorado eröffnet ein 24-jähriger Mann während der Premiere des neuen «Batman»-Films das Feuer. Zwölf Menschen werden getötet und 70 verletzt. Der Amokläufer wird festgenommen und zu lebenslanger Haft verurteilt. Reuters Bild 16 / 22 Legende: 14. Dezember 2012 Ein 20-jähriger Mann mit schweren psychischen Problemen schiesst in der Sandy-Hook-Grundschule von Newtown um sich, er tötet 20 Kinder im Alter von sechs und sieben Jahren sowie sechs Erwachsene. Zuvor hatte er bereits seine Mutter getötet. Nach den Bluttaten nimmt er sich das Leben. Reuters Bild 17 / 22 Legende: 5. November 2009 Ein Militärpsychiater schiesst auf dem US-Militärstützpunkt Fort Hood in Texas um sich. Der Mann mit palästinensischen Wurzeln tötet 13 Menschen und verletzt 42, bevor er festgenommen wird. Reuters Bild 18 / 22 Legende: 3. April 2009 Ein vietnamesischer Immigrant erschiesst in einem Zentrum für Einwanderer in der Stadt Binghamton im Bundesstaat New York 13 Menschen, bevor er sich selbst tötet. Reuters Bild 19 / 22 Legende: 16. April 2007 Bei einem Amoklauf an der US-Hochschule Virginia Tech in Blacksburg im Bundesstaat Virginia erschiesst ein 23-jähriger Student 27 Studenten und fünf Lehrer, dann tötet er sich selbst. Reuters Bild 20 / 22 Legende: 10. März 2009 Ein Mann aus Alabama tötet zehn Personen – darunter seine Mutter, Grossmutter, seinen Onkel, zwei Cousinen sowie ein 18-monatiges Mädchen. Nach einer Verfolgungsjagd mit dem Auto erschiesst er sich selber. Reuters Bild 21 / 22 Legende: Oktober 2002 Zwei Männer attackieren in einer Reihe von Angriffen über drei Wochen lang die Einwohner im Gebiet um Washington D.C. und der Interstate 95 in Virginia. Die Heckenschützen treffen zehn Menschen tödlich, drei werden schwer verletzt. Einer der Täter wird schliesslich getötet, der andere erhält eine lebenslängliche Gefängnisstrafe. Reuters Bild 22 / 22 Legende: 20. April 1999 An der Columbine High School in Littleton im Bundesstaat Colorado erschiessen zwei schwarz gekleidete und vermummte Jugendliche zwölf Mitschüler und einen Lehrer. Danach begehen sie Selbstmord. Reuters

Sie sagen es: Im Herbst 2020 will Präsident Trump sich wiederwählen lassen. Bis jetzt werden vor allem das Thema Migration und die Krankenversicherung heiss diskutiert. Was ist mit dem Waffengesetz?

Die Kandidaten haben es schon mehrfach angesprochen. Einige davon kommen ja auch aus der Anti-Gun-Bewegung. Aber es war bei den Demokraten bisher nicht das Hauptthema.

Trump hat immer wieder betont, dass er der einzige Kandidat ist, der sich für das Grundrecht aller Amerikaner auf Waffenbesitz einsetzt.

Donald Trump hat es hingegen zum Thema gemacht: Er hat früh und immer wieder in seinen Reden und via Twitter betont, dass er der einzige Kandidat ist, der sich für das Grundrecht aller Amerikaner auf Waffenbesitz einsetzt. Es ist für ihn sogar ein grosses Thema, das er nicht loslässt.

Wie geht es weiter?

Die laxen Waffengesetze und dieses vermeintliche Grundrecht werden sicherlich ein grosses Wahlkampfthema sein. Und es wird dazu führen, dass die Verkäufe von Waffen und Munition in die Höhe schnellen lässt. Denn Trump und die Republikaner behaupten, dass die Demokraten alle Waffen einziehen wollen, wenn sie eine Mehrheit erreichen oder gar ins Weisse Haus einziehen. Das ist natürlich Blödsinn – aber mit diesen Horrorszenarien wird Wahlkampf gemacht.

Die Fragen stellte Danièle Hubacher.