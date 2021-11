Eines der zentralen Wahlversprechen – die Rentenreform – hat Macron jetzt auf später verschoben. «Schon in seiner letzten Rede hatte er gesagt, die Rentenreform solle erst aufgegleist werden, wenn die Coronakrise ausgestanden ist», sagt Alexandra Gubser. Nach wie vor wünsche sich Macron aber ein gerechteres, harmonisierteres und flexibleres Rentensystem. «Er stellte auch klar, dass es nicht ohne Heraufsetzung des Rentenalters gehen wird», so die Korrespondentin. Zugleich habe der französische Präsident am Dienstagabend auch angekündigt, bei der Arbeitslosenversicherung die Schraube anziehen zu wollen: So soll künftig leer ausgehen, wer in den letzten zwei Jahren nicht mindestens sechs Monate gearbeitet hat oder sich zu wenig um einen neuen Arbeitsplatz bemüht.