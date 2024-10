Darum geht es: Bei einem Referendum haben die Kasachinnen und Kasachen dem Bau des ersten Atomkraftwerks des Landes mit offiziell 71 Prozent zugestimmt. Die Regierung von Präsident Kassym-Schomart Tokajew will mit dem Projekt die Stromversorgung sichern und klimaschädliche Kohlekraftwerke schrittweise abschaffen. Sie betont, eine zuverlässige Energieversorgung sei notwendig, um erneuerbare Quellen wie Solar- und Windenergie zu ergänzen. Da Kasachstan einer der weltgrössten Uranproduzenten ist, sei Kernenergie eine logische Wahl.

Stromproduktion vor allem aus Kohle Box aufklappen Box zuklappen Trotz bedeutender Erdgasreserven basiert die Stromversorgung Kasachstans derzeit hauptsächlich auf Kohlekraftwerken, ergänzt durch einige Wasserkraftwerke und den wachsenden Sektor erneuerbarer Energien. Zudem importiert das Land Strom – hauptsächlich aus Russland –, weil seine oft alten Anlagen Schwierigkeiten haben, die Nachfrage zu decken. Errichtet werden soll das erste AKW des Landes für geschätzte zehn bis zwölf Milliarden Dollar in der Ortschaft Ulken am Ufer des Balkaschsees.

Brisanter Entscheid: In Kasachstans Steppe hatte die Sowjetunion über Jahre Hunderte Atomtests durchgeführt, weite Landstriche wurden nuklear verseucht. Ausserdem halfen Zehntausende Kasachen 1986 bei den Aufräumarbeiten nach der Atomkatastrophe in Tschernobyl und trugen lebenslange Gesundheitsprobleme davon. Beides trägt bei vielen Kasachen zu einem Misstrauen gegenüber jeglicher Nukleartechnik bei.

Durch Atomtests verseucht: Lange wussten die Menschen im Nordosten Kasachstans nicht, was auf dem «Schiessplatz» draussen in der Steppe vor sich ging. Der Grund für die regelmässigen Explosionen, die riesige Pilzwolken erzeugten, war in der UdSSR ein Staatsgeheimnis. Schon bald gab es in der Region mehr Leukämiekranke, mehr Kinder kamen mit Behinderungen zur Welt oder wurden tot geboren. Die Sowjets konnten die Atomtests und ihre Folgen nicht dauerhaft verbergen. In den 1980er-Jahren gelang es einer Bürgerbewegung, die Tests zu stoppen. Doch die Leute in der Region leiden bis heute unter den Spätfolgen.

Die Menschen in Kasachstan wollen Russland nicht die Kontrolle über die wichtigste Energiequelle im Land geben.

Auftrag geht ins Ausland: Wer nun das AKW bauen wird, ist nach Aussagen Tokajews noch offen. Es ist aber ein offenes Geheimnis, dass der russische Rosatom-Konzern auf den Auftrag hofft. Bei seiner Stimmabgabe sagte der Präsident auf eine entsprechende Frage: «Meine persönliche Vision ist, dass es ein internationales Konsortium geben müsste, bestehend aus globalen Unternehmen, die über die fortschrittlichsten Technologien verfügen.» Als Gegengewicht zu Russland setzt Kasachstan seit längerem auch auf engere Beziehungen etwa zu Europa.

Das sagt SRF-Russlandkorrespondent MacKenzie zum Referendum: Box aufklappen Box zuklappen Legende: Präsident Kassym-Schomart Tokajew. Imago/Sergei Savostyanov «Kasachstans Präsident Tokajew gibt sich eigentlich als Reformer und will sich distanzieren von seinem Vorgänger Nursultan Nasarbajew, der Kasachstan 30 Jahre lang sehr autokratisch regiert hat. Tokajew spricht davon, dass Kasachstan ein «Staat, der zuhört» werden soll. Dass man das Volk zum AKW-Bau befragt, soll diese Haltung unterstreichen. Aber das Abstimmungsresultat ist mit über 71 Prozent Zustimmung wirklich verdächtig deutlich im Sinne der Regierung. Es sieht also eher danach aus, als würde in Kasachstan alles beim Alten bleiben. Für viele Kasachinnen und Kasachen wird das eine Enttäuschung sein.»

Skeptisch gegenüber Russland: «Viele Kasachinnen und Kasachen sind insbesondere seit dem Krieg in der Ukraine sehr misstrauisch gegenüber dem grossen Nachbarn Russland», sagt SRF-Russlandkorrespondent Calum MacKenzie. Deshalb seien sie besorgt, dass allenfalls Rosatom das AKW bauen könnte. Denn: «Die Menschen in Kasachstan wollen Russland nicht die Kontrolle über die wichtigste Energiequelle im Land geben.» Allerdings arbeite Kasachstan wirtschaftlich eng mit Russland zusammen und exportiere beispielsweise viel Uran dorthin. «Deshalb ist es nicht grundsätzlich unvernünftig, für das AKW mit Russland zusammenzuarbeiten», so MacKenzie.