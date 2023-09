Das Hauptproblem der Volkspartei PP bleibt ihre Mühe mit dem Vielvölkerstaat Spanien. Sie stimmte gegen die Verwendung der vier Landessprachen im Parlament, sie verwehrt sich seit Jahren gegen mehr Autonomie für Katalonien, verhandelt das Problem lieber vor Gericht als in der Politik und ist jetzt gegen eine Amnestie, obwohl Amnestien kein Novum wären im Land. So aber fehlen der Volkspartei Verbündete – ausser der Rechtsaussen-Partei Vox. Und so verspielt sie sich ein bürgerlich regiertes Spanien.

Einschätzung von SRF-Auslandredaktorin Karin Rierola