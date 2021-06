Regierungsbildung in Israel

In Israel hat der bisherige Oppositionsführer Jair Lapid ein Bündnis mit insgesamt acht Parteien für eine neue Regierungs-Koalition gebildet.

Naftali Bennett, Vorsitzender der ultrarechten Jamina-Partei, soll dabei für zwei Jahre Premierminister werden – abgelöst von Jair Lapid für weitere zwei Jahre.

Sollte die neue Regierungs-Koalition in der Knesset bestätigt und vereidigt werden, wäre die Ära von Benjamin Netanjahu als Ministerpräsident vorerst beendet.

Das Präsidialamt teilte am Mittwochabend mit, Oppositionsführer Jair Lapid habe Präsident Reuven Rivlin darüber unterrichtet, dass er eine Mehrheit im Parlament hinter sich versammelt habe und eine neue Regierung bilden könne.

Lapid ist es rund eine Stunde vor Ablauf der ordentlichen Frist zur Bildung einer Regierung gelungen, ein Bündnis von sehr gegensätzlichen Partnern zu schmieden. Die Frist für eine Regierungsbildung wäre um Mitternacht Ortszeit (23 Uhr MESZ) abgelaufen, ansonsten hätten wieder Neuwahlen durchgeführt werden müssen.

Bündnis von acht Parteien

Lapid stützt sich auf ein Bündnis seiner Zukunftspartei mit insgesamt sieben kleinen Parteien aus allen Bereichen des politischen Spektrums. Sie alle eint vor allem die Ablehnung des amtierenden Regierungschefs Benjamin Netanjahu. Die politischen Ziele der Parteien klaffen jedoch weit auseinander.

Wichtiger Teil von Lapids Koalition wird die ultrarechte Jamina-Partei von Naftali Bennett. Er galt nach den Wahlen am 23. März als das Zünglein an der Waage. Lapid und Bennett einigten sich auf eine Rotation im Amt des Regierungschefs. Der frühere Verteidigungsminister Bennett soll laut der Koalitions-Vereinbarung als erster für zwei Jahre Ministerpräsident werden, Lapid soll ihn dann am 27. August 2023 ablösen. Zu Beginn soll Lapid das Amt des Aussenministers übernehmen.

Verhandlungen bis zur letzten Minute

Bis zur letzten Minute gab es heftige Meinungsverschiedenheiten unter den acht verschiedenen Koalitionspartnern. Die Verhandlungen dauerten bis kurz vor Ablauf der Einigungsfrist an.

Auch der Vorsitzende der arabischen Ra'am-Partei, Mansur Abbas, hat kurz vor Ablauf der Frist die Koalitions-Vereinbarung unterzeichnet. Abbas sagte, er habe als Letzter unterschrieben.

Zur neuen Regierungs-Koalition in Israel gehören folgende acht Parteien, Link öffnet in einem neuen Fenster: