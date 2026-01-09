Erneut haben tausende Menschen in iranischen Städten gegen das Regime demonstriert, wie Videos zeigen, die internationalen Medien zugespielt wurden.

Die Proteste halten seit mehreren Tagen an und nehmen nicht ab.

Nach Angaben von Aktivisten sind bei Zusammenstössen mit Sicherheitskräften bereits über 50 Menschen ums Leben gekommen.

Das genaue Ausmass der Demonstrationen ist unklar. Wegen der landesweiten Internetsperre dringen nur noch wenige Aufnahmen nach aussen.

Aktivisten zufolge sind bei den landesweiten Protesten bisher 51 Demonstrierende getötet worden, allerdings fehlten dabei noch Zahlen aus mehreren Grossstädten vom Donnerstag und aus der vergangenen Nacht. Hunderte weitere Menschen sollen bei Konfrontationen mit den Sicherheitskräften verletzt worden sein, berichtete die Organisation Iran Human Rights (IHRNGO) mit Sitz in Oslo.

Bankfilialen, Moscheen und Autos in Flammen

Studierende in der Hauptstadt Teheran berichteten von einer angespannten Sicherheitslage. Auf einer Hauptverkehrsstrasse seien alle zehn Meter Spezialeinheiten der Sicherheitskräfte mit Kalaschnikow-Sturmgewehren postiert, hiess es im studentischen Newsletter «Amirkabir».

Legende: Bei den Protesten in der Stadt Zanjan wurden auch Autos angezündet, wie diese Aufnahmen des iranischen Staatsfernsehens zeigen. Iranian state TV via AP

Am Donnerstagabend war es zu den grössten Demonstrationen seit Beginn der Protestwelle gekommen. Nach Darstellung des Bürgermeisters von Teheran, Aliresa Sakani, wurden bei den Unruhen in der Hauptstadt mehr als 50 Banken und mehrere staatliche Einrichtungen angezündet. «Mehr als 30 Moscheen gingen in Flammen auf», sagte er in einem von der Nachrichtenagentur «Mehr» verbreiteten Video.

Irans oberster Führer Ajatollah Ali Chamenei verurteilte die Proteste. In einer am Freitag veröffentlichten Rede sprach der 86-Jährige von «Unruhestiftern» und «dem Land schädlichen» Menschen. Er signalisierte einen harten Kurs gegen die Demonstranten.

Europäische Spitzen verurteilen Gewalt

Deutschland, Frankreich und Grossbritannien haben die iranische Staatsführung angesichts der Massenproteste eindringlich zum Gewaltverzicht aufgerufen. «Wir sind zutiefst besorgt über Berichte von Gewalt durch iranische Sicherheitskräfte und verurteilen die Tötung von Demonstranten auf das Schärfste», heisst es in einer gemeinsamen Erklärung des deutschen Bundeskanzlers Friedrich Merz, Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron und des britischen Premierministers Keir Starmer.

Die iranischen Behörden seien verantwortlich für den Schutz der eigenen Bevölkerung, sie müssten Meinungsfreiheit und friedliche Versammlungen zulassen, ohne dass Angst vor Repressalien herrsche. «Wir fordern die iranischen Behörden nachdrücklich dazu auf, Zurückhaltung zu üben, von Gewalt abzusehen und die Grundrechte der iranischen Bürgerinnen und Bürger zu wahren», so die Erklärung.

Unterstützung aus den USA

Die USA haben den Menschen im Iran ihre Unterstützung zugesagt. «Die USA unterstützen das tapfere Volk im Iran», schrieb US-Aussenminister Marco Rubio am Samstag auf X mit Blick auf die anhaltenden Proteste in dem Land. US-Präsident Donald Trump wiederholte unterdessen seine Warnung an die iranische Regierung, dass die USA eingreifen würden, falls wie in der Vergangenheit Menschen getötet werden: «Ihr fangt besser nicht an zu schiessen, sonst schiessen wir auch», teilte er mit. «Ich hoffe nur, dass die Demonstranten in Sicherheit sein werden, denn das ist im Moment ein sehr gefährlicher Ort.»