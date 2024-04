Für die «Reichsbürger» existiert das Deutsche Reich weiter. Das gab es von 1871 bis 1945. Daraus leiten sie ihren Namen ab. Die Bundesrepublik Deutschland und ihre Gesetze erkennen sie nicht an. Für welche Überzeugung die Gruppierung steht, erklärt Jan Rathje. Er forscht seit zehn Jahren zur Bewegung der Reichsbürger.

«In der Gruppierung kommen verschiedene Strömungen aus dem souveränistischen Milieu zusammen. Letztlich führt sie der Glaube zusammen, dass der Staat, in dem sie leben, Mittel einer bösartigen Verschwörung ist. Dieser verfolge letztlich das Ziel, ihre Eigengruppe, in den meisten Fällen das deutsche Volk, auszulöschen. Sie streben ein souveränes Deutschland, oder sich selbst für souverän zu erklären, an. Also eine Resouveränisierung einer vermeintlich fehlenden Souveränität. Bei der Gruppe Reuss wurde ein sehr starker Bezug auf ein historisches Deutsches Reich gesetzt, gerade auch auf das Kaiserreich.»

Die Reichsideologie ziele grundsätzlich auf Gewalttaten in letzter Konsequenz ab, eben weil sie sich in ihrer Existenz bedroht sähen. Bei der Gruppe Reuss zeige sich, wie stark sich dieses Milieu inzwischen radikalisiert und professionalisiert habe, sagt Rathje. «Zum einen hat die Gruppe sehr viele Ressourcen angesammelt an Waffen, Munition, Geld. Besonders besorgniserregend ist jedoch, dass sie aktiv rekrutiert haben. Sie haben sich vor allen Dingen auf professionelle Kreise bezogen wie Polizistinnen und Soldaten, bis hin zu ehemaligen KSK, also Kommando-Spezialkräfte-Soldaten der Eliteeinheit der deutschen Bundeswehr.»