Griechenland: Die Saison 2021 hat offiziell begonnen: Reisende können ab sofort mit einer Covid-19-Impfbescheinigung ins Land kommen und müssen nicht in Quarantäne. Eine weitere Erleichterung: Es reicht nun eine Bescheinigung auf Deutsch, Italienisch oder Französisch. Bislang musste diese auf Englisch vorgelegt werden. Eine Einreise ohne anschliessende Quarantäne ist auch mit aktuellem, negativen Corona-PCR-Test möglich.

Dennoch werden sich Einheimische und Gäste weiterhin an Corona-Auflagen halten müssen. So besteht weiterhin ein Ausgangsverbot von 0.30 Uhr bis 5 Uhr. Auch müssen in Tavernen, Cafés und an bewirtschafteten Stränden die Tische und Liegen weit auseinander stehen.

Legende: Noch erfreuen sich fast ausschliesslich die Einheimischen an den wiedereröffneten Stränden – wie hier in Ostia bei Rom. Reuters

Italien: Ab Sonntag ist für Einreisen aus den Ländern der EU, dem Schengenraum (also auch aus der Schweiz) sowie Grossbritannien und Israel nur noch ein negativer Test erforderlich. Bisher musste man fünf Tage in Quarantäne und am Ende einen zweiten Test machen.

Portugal: Auch diese Feriendestination will Touristen aus der Schweiz, Liechtenstein, der EU und weiteren europäischen Ländern die Einreise erlauben. Voraussetzung ist aber eine Infektionsrate von weniger als 500 Fällen je 100'000 Einwohner im Herkunftsland. Ausserdem gilt eine strikte Testpflicht. Dieser muss negativ sowie nicht älter als 72 Stunden sein und für alle Einreisenden ab zwei Jahren durchgeführt werden. Wer dagegen verstösst, dem droht eine Strafe von bis zu 2000 Euro pro Person.

Legende: Nicht nur die Strände der Algarve locken Menschen aus aller Welt an, auch Städte wie Porto sind Tourismushochburgen. Nun kann man von der Schweiz aus dort wieder hin, ohne sich in Quarantäne begeben zu müssen. Reuters

Spanien: Die Schweiz gilt in Spanien seit dem 10. Mai zwar nicht mehr als Risikoland, doch hat dies noch nicht zu Lockerungen geführt. Weiterhin ist bei der Einreise von jeder Person ab sechs Jahren ein negativer PCR-Test vorzuweisen, der nicht älter als 72 Stunden ist. Eine Quarantänepflicht für Einreisende gibt es in Spanien nicht. Laut elpais.com planen die Tourismusbehörden, ab dem 20. Mai die Testpflicht für Reisende aus Ländern mit tiefer Inzidenz zu streichen.

Frankreich und Korsika: Reisende aus der EU und EU-gleichgestellten Staaten wie der Schweiz und Liechtenstein, die älter als elf Jahre sind, müssen bei der Einreise einen höchstens 72 Stunden vor Abreise vorgenommenen negativen PCR-Test sowie eine Erklärung zur Symptomfreiheit vorweisen. Es gilt keine Quarantänepflicht, allerdings ist die Bewegungsfreiheit im Land weiterhin eingeschränkt. So gilt weiterhin eine Ausgangssperre ab 19 Uhr. Lockerungen – unter anderem die Öffnung von Restaurantterrassen – werden ab nächsten Mittwoch erwartet.

Legende: Noch sind die Liegen am Strand von Porec fast leer, doch auch in Kroatien will man bald ausländische Touristen ohne grosse Restriktionen empfangen. Reuters

Kroatien: Auch dieses Urlaubsland rüstet sich für die neue Saison. Vollständig Geimpfte, Genesene und aktuell Getestete können in Kroatien Urlaub machen. Ihren Status müssen sie beim Grenzübertritt nachweisen. Das öffentliche Leben ist aber noch eingeschränkt: Gaststätten dürfen Gäste nur draussen empfangen. Es besteht Maskenpflicht in öffentlichen Innenräumen und draussen überall dort, wo kein 1.5-Meter-Abstand eingehalten werden kann.

Türkei: Bis zum Montag gilt noch ein Lockdown. Es sind nur Geschäfte mit Gütern des täglichen Bedarfs geöffnet und es gelten Ausgangsbeschränkungen. Touristen und Touristinnen dürfen sich allerdings frei bewegen. Das Land empfängt Gäste mit einem negativen PCR-Test, der nicht älter als 72 Stunden sein darf.

Legende: In Valletta (Malta) kann man seit einigen Tagen wieder einen Tee oder ein Glas Wein auf der Terrasse geniessen. Weil rund 60 Prozent der Bevölkerung geimpft sind, wurden die Covid-Massnahmen gelockert. Nun hofft man auf den Tourismus. Reuters

Malta: Das EU-Land will sich ab dem 1. Juni für den internationalen Tourismus voll öffnen.