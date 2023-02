Lange haben die westlichen Staaten über die Lieferung von Kampfpanzern diskutiert. Insbesondere Deutschland hat sich beim Leopard 2 quergestellt. Damit Länder, welche das deutsche Kriegsgefährt besitzen, dieses der Ukraine schicken können, brauchen sie grünes Licht aus der Bundesrepublik. So will es dort das Gesetz. Inzwischen wissen wir: Nicht nur deutsche, sondern auch britische und amerikanische Kampfpanzer gehen in die Ukraine.

Weil Russland in den vergangenen Wochen das Kriegsgeschehen gewendet hat, wurde der Vorwurf laut, dass das Zögern des Westens zu lange gedauert habe. Was ist davon zu halten? ETH-Militäranalyst Niklas Masuhr sagt: «Diese Frage ist derzeit schlicht nicht vollständig zu beantworten.» Man müsse die Lage später im Frühjahr analysieren. Sollte Russland dann weiter an Momentum gewonnen haben, könne die Kritik eher als berechtigt angesehen werden.

Trotz der aktuellen Aufmerksamkeit seien die Kampfpanzer aber nicht unbedingt entscheidend für den Kriegsverlauf. Auch Luftabwehr- und insbesondere Artilleriemunition sei weiterhin essenziell für die Ukraine. Hier ist gemäss Masuhr klar, dass die Ukraine die russische Munitionsmenge nicht spiegeln kann. «Man muss die fehlende Quantität bei der Artillerie also mit Qualität ausgleichen, also mehr Munitionsnachschub für Präzisionswaffen sicherstellen», so der Militäranalyst. Ansonsten könne Russland insbesondere in Stellungsgefechten wie bei Bachmut langfristig seine Vorteile ausspielen.