Legende: Im Mega-Gefängnis sind die Inhaftierten auf kleinstem Raum zusammengepfercht. Archiv / REUTERS / Jose Cabezas

El Salvador stand Anfang Jahr in den Schlagzeilen. US-Präsident Donald Trump hatte seiner Wählerschaft versprochen, möglichst viele Migrantinnen und Migranten aus den USA auszuschaffen. Präsident Nayib Bukele präsentierte sich als Abnehmer. Er war bereit, mehr als 260 Deportierte aus den USA, denen vorgeworfen wurde, Teil des von den USA als Terrorgruppe eingestuften «Tren de Aragua» zu sein, in seinem berüchtigten Mega-Gefängnis Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) in El Salvador aufzunehmen.

Die Ausschaffung der Häftlinge in einen Drittstaat hat in den USA grosse Kritik und einen Rechtsstreit ausgelöst. Am letzten Freitag sind 252 dieser Inhaftierten, alles venezolanische Staatsbürger, von El Salvador nach Venezuela ausgeliefert worden. Im Gegenzug hat Venezuela zehn gefangene US-Amerikaner in die USA überstellt und soll 80 politische Gefangene im eigenen Land freilassen.

Den Gefangenenaustausch vermittelt hat Nayib Bukele. Die USA und Venezuela pflegen derzeit keine diplomatischen Beziehungen. Venezuela will nun unter anderem gegen El Salvadors Präsident Nayib Bukele ermitteln wegen allfälliger Menschenrechtsverletzungen an den venezolanischen Häftlingen im Gefängnis Cecot.