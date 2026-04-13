Ein Pilot von Icelandair fliegt kurz vor der Pension knapp 100 Meter über seinen Heimatort Vestmannaeyjar.

Der Vorfall ereignete sich auf Flug FI521 von Frankfurt nach Reykjavík.

Die Airline wusste nichts vom Manöver und leitet eine Untersuchung ein.

Es war eine Abschiedsaktion der besonderen Art: Ein Pilot von Icelandair flog am 11. April mit einer Boeing 757 in nur rund 100 Metern Höhe über seinen Heimatort Vestmannaeyjar – offenbar, um sich in die Pension zu verabschieden.

Die Maschine war auf dem Weg von Frankfurt nach Reykjavík. Flugdaten des Onlinedienstes Flightradar24 belegen den Sinkflug auf rund 400 Meter kurz vor der Insel. Für den eigentlichen Überflug fehlen präzise Werte.

Icelandair habe weder Kenntnis gehabt noch das Manöver genehmigt, sagte Linda Gunnarsdóttir, Chief Flight Officer, gegenüber isländischen Medien. Solche Abweichungen widersprächen den strengen Verfahren der Luftfahrt. Eine Untersuchung läuft. Gunnarsdóttir entschuldigte sich bei den Bewohnerinnen und Bewohnern.

Der Pilot stammt aus Vestmannaeyjar und wollte wohl seine Herkunft würdigen. Ob die Passagiere informiert wurden und welche Folgen drohen, ist offen.