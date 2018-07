Der britische Aussenminister Boris Johnson tritt zurück.

Das teilt die britische Regierung mit.

Johnson galt als wichtigster Brexit-Wortführer im Kabinett.

Premierministerin Theresa May habe die Demission akzeptiert, teilte ihr Büro in einer E-Mail mit. Die Nachfolge im Amt des Aussenministers werde in Kürze bekanntgegeben.

Wenige Stunden nach Brexit-Minister David Davis ist nun auch der britische Aussenminister Boris Johnson weg. Nur knapp neun Monate vor dem EU-Austritt am 29. März 2019 steckt die Regierung von Premierministerin Theresa May in einer massiven Krise.

Johnson galt als einer der Hauptkritiker Mays und hatte ihren Brexit-Kurs immer wieder als zu weich angegriffen. Der ehemalige Londoner Bürgermeister war das Gesicht der Brexit-Kampagne und Wortführer der EU-Gegner in Grossbritannien.

Rebellion gegen May

Die Brexit-Befürworter in der britischen Regierung rebellieren gegen den neuen Kurs Mays, die einen weicheren Ausstieg aus der EU anstrebt.

May hatte ihr Kabinett am Freitag zu einer zwölfstündigen Sitzung versammelt. Am Abend verkündete May, die Regierung habe sich auf eine neue Strategie für den EU-Austritt verständigt. Doch die Einigung kam nur unter grossem Druck zustande. May hatte sich für eine Beibehaltung einer engen wirtschaftlichen Anbindung an die Europäische Union durchgesetzt.

EU reibt sich die Hände

In einer Stellungnahme äusserte sich EU-Ratspräsident Donald Tusk zu den Rücktritten von Johnson und Davis: «Politiker kommen und gehen, aber die Probleme, die sie für die Menschen geschaffen haben, bleiben bestehen.»

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker fügte nur einen kurzen, sarkastischen Kommentar hinzu: Die Rücktritte bewiesen, dass bei der Klausur des britischen Kabinetts am Freitag grosses Einvernehmen geherrscht habe.