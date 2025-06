Per E-Mail teilen

Bundesrat Ignazio Cassis ist nach Israel gereist.

Der Aussenminister ist am Nachmittag in Tel Aviv gelandet, wie die Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtet.

In seinem rund 20-stündigen Aufenthalt will Cassis nebst Israel auch das Westjordanland besuchen.

Dem Bundesrat weht seit längerem Kritik entgegen: aus dem Parlament, von mehreren NGOs und aus Diplomatenkreisen hinsichtlich eines «Schweigens» der Schweiz im Gaza-Krieg.

Am Abend wird Cassis sich in Jerusalem mit Vertretern von internationalen Organisationen, die im Gazastreifen tätig sind und von der Schweiz unterstützt werden, treffen. Am Mittwochmorgen trifft der Vorsteher des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA) den palästinensischen Premierminister Mohammad Mustafa und anschliessend den israelischen Chefdiplomaten Gideon Sa'ar.

Cassis will insgesamt etwas mehr als 20 Stunden in der Region verbringen. Eines der Ziele sei, sich eine eigene Meinung über die humanitäre Hilfe in der Region zu bilden und sich für die Respektierung des Völkerrechts und für eine Lösung des Konflikts einzusetzen.

Legende: Besucht nach Kritik den Nahen Osten: Bundesrat Ignazio Cassis. KEYSTONE/Ti-Press/Samuel Golay

In der vergangenen Woche erntete Cassis Kritik. Dies insbesondere, als er begründen wollte, warum die Schweiz sich nicht einem Brief von 20 europäischen Staaten angeschlossen hatte, in dem gefordert wurde, dass die Hilfe im Gazastreifen von der UNO und humanitären Organisationen gesteuert werden sollte.

Der Tessiner war der Ansicht, dass das Schreiben von vornherein den israelischen Plan, die Verteilung der Hilfsgüter über die umstrittene Gaza Humanitarian Foundation (GHF) zu kontrollieren, ablehnte. Bei den ersten Verteilungen von Hilfsgütern durch GHF wurden mehrere Dutzend Menschen getötet. GHF ist in den USA ansässig und hatte eine nicht funktionsfähige Filiale in Genf angemeldet.

Kritik aus Parlament und Diplomatenkreisen

Während der Beschuss der israelischen Armee zugeschrieben wurde, meinte der Bundesrat, dass man «nie wissen» werde, wer wirklich verantwortlich sei.

Ein weiterer Kritikpunkt von Parlamentsmitgliedern und Nicht­regierungsorganisationen war, dass der EDA-Vorsteher seiner Linie treu blieb und weiterhin Israel sowie die Hamas gleich verurteilte. Viele forderten eine stärkere Verurteilung Israels aufgrund der Luftangriffe und der Blockade humanitärer Hilfe.

Kritik an den Bundesrat kam auch aus diplomatischen Kreisen. Dutzende ehemalige Schweizer Botschafter und Hunderte von EDA-Mitarbeitenden werfen Cassis vor, dass er keinen ausreichend scharfen Ton gegenüber der israelischen Haltung anschlägt. Laut mehreren UNO-Agenturen hungert die gesamte Bevölkerung im Gazastreifen.

Keine Gespräche mit Netanjahu

Die Frage der humanitären Hilfe ist nicht die einzige auf Cassis' Tagesordnung. Am Mittwochmorgen trifft sich der Bundesrat mit dem palästinensischen Premierminister Mohammad Mustafa und anschliessend mit dem israelischen Chefdiplomaten Gideon Sa'ar. Ein Treffen mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu, gegen den ein Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs vorliegt, ist hingegen nicht vorgesehen.

Die Schweiz muss ihre Position vor der UNO-Konferenz über die Zweistaatenlösung, die vom 17. bis zum 20. Juni in New York stattfindet, festlegen.

Mehrere Länder könnten bei dieser Gelegenheit einen palästinensischen Staat anerkennen. Das Abschlussdokument könnte aber eher zu Bemühungen aufrufen, diesen Schritt zu erreichen. Die Verbündeten Israels lehnen dieses Szenario ab. Sie argumentieren, dass eine solche politische Entscheidung einer Legitimierung der Hamas gleichkomme.