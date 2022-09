Natalia Lechbinskaya (58) ist vor vierzehn Jahren aus Russland in die Schweiz geflüchtet. Sie ist Gründerin von seep.ch, einer Rechtshilfe-Plattform für Geflüchtete und Geschäftsinhaberin von Herda Rechtsberatung. Seit 2008 praktiziert sie Recht in der Schweiz. Davor war sie Wirtschaftsanwältin in Russland. Ursprünglich studierte sie von 1983 bis 1988 an der staatlichen Universität Naltschik Physik.