Nervös reagierten die Finanz- und Aktienmärkte: Der Schweizer Aktienmarkt (SMI) fiel kurz nach Handelsbeginn gegen 9:35 Uhr um 0.5 Prozent auf 10'425 Punkte. Damit reagierte die hiesige Börse ähnlich wie auch andere europäischen Aktienmärkte.



Auch am deutschen DAX (-0.8 Prozent) und am französische Cac 40 (-0.7 Prozent) gingen die Anleger in Deckung. Einzig der Rohstoff-lastige FTSE stieg in London um 0.1 Prozent an. Die russische Ankündigung sorgte ausserdem für einen europaweiten Auftrieb bei Rüstungsaktien.

Gefragt waren dafür «sichere Häfen» wie Gold und US-Anleihen.