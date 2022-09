Knapp sieben Monate nach Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine hat Russland eine Teil-Mobilmachung der Armee angeordnet. Kremlchef Wladimir Putin sagte, ab sofort würden 300'000 Reservisten eingezogen, um die Personalprobleme an der Front in der Ukraine zu lösen. Mit der ebenfalls geäusserten Atomdrohung Putins spitzt sich laut dem ehemaligen SRF-Korrespondenten in Russland, David Nauer, die Situation weiter zu.

David Nauer SRF-Ukraine-Experte Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen David Nauer ist Auslandredaktor bei Radio SRF. Von 2016 bis 2021 war er als Korrespondent von Radio SRF in Russland tätig.

SRF News: Was bedeutet die Teil-Mobilmachung von 300'000 Reservisten konkret?

David Nauer: Zunächst nicht wirklich viel. Russland hat zu wenig Truppen an der Front, deshalb gelang den Ukrainern in den vergangenen Wochen ein Befreiungsschlag. Putin will diese «Löcher» an der Front stopfen, doch das wird dauern: Die Reservisten müssen zuerst eingezogen, dann bewaffnet und ausgebildet werden. Es wird Wochen dauern, bis sie an der Front in der Ukraine auftauchen.

Es stellt sich auch die Frage, wie gut die Kampfmoral und die Ausrüstung sind. Bislang zeigt sich, dass die russischen Soldaten gar nicht recht wissen, wofür sie in der Ukraine kämpfen. Ausserdem sind die Ukrainer an gewissen Frontabschnitten inzwischen besser ausgerüstet als die Russen – dank der militärischen Unterstützung aus dem Westen.

Russland will 300'000 Reservisten mobilisieren Box aufklappen Box zuklappen Legende: Putin und sein Verteidigungsminister Schoigu wollen 300'000 zusätzliche Soldaten gegen die Ukraine in die Schlacht schicken. Keystone/MIkhail Klimentyev Kremlchef Wladimir Putin sagte in seiner TV-Ansprache vom Mittwoch, die Teil-Mobilmachung bedeute, dass jetzt Reservisten eingezogen werden. Sie würden den gleichen Status und die gleiche Bezahlung bekommen wie die jetzigen Vertragssoldaten und vor dem Fronteinsatz noch einmal militärisch geschult. Zugleich kündigte Putin an, die Referenden in den besetzten Gebieten der Ukraine über einen Beitritt zu Russland zu unterstützen. Putin warf in seiner Ansprache dem Westen und der Nato vor, Russland zerstören zu wollen. Der Westen habe mit seiner russlandfeindlichen Politik «alle Grenzen überschritten». Man werde «alle Mittel» einsetzen, um die territoriale Unversehrtheit Russlands zu schützen, so der Kremlchef. Er erwähnte auch Atomwaffen. «Wenn die territoriale Integrität unseres Landes bedroht wird, werden wir zum Schutz Russlands und unseres Volkes alle zur Verfügung stehenden Mittel nutzen. Das ist kein Bluff.»



Nach Putin trat auch sein Verteidigungsminister Sergei Schoigu vor die Kameras. Er sprach von 300'000 Reservisten, die nun mobilisiert würden. Es seien jene, die bereits Kampferfahrung hätten. Insgesamt gebe es in Russland 25 Millionen Reservisten, so Schoigu.

Putins zusätzliche Soldaten werden im besten Fall weitere Rückeroberungen der Ukrainer verhindern, doch die grossen Probleme der russischen Armee kann er damit nicht lösen.

Wie begründet Putin die Notwendigkeit für den Schritt vor der eigenen Bevölkerung?

Er stellt Russland als Opfer dar: Der Westen wolle Russland zerstören und habe die Ukraine zum Krieg gegen Russland aufgehetzt. Kiew wolle nicht nur keine Verhandlungen führen, die ukrainische Regierung wolle sich sogar Atomwaffen beschaffen, so Putin.

Putin sagt, es sei nicht nur ein Krieg gegen die Ukraine, es sei ein Krieg gegen die Nato und den Westen.

Implizit sagt Putin: Es ist nicht nur ein Krieg gegen die Ukraine, es ist ein Krieg gegen die Nato und den Westen. Gegen die Ukraine gings noch ohne Mobilmachung, die sind ja kein richtiger Gegner, doch jetzt steht die Nato vor der Türe, da braucht es mehr Soldaten, deshalb die Teil-Mobilmachung. Ob das Volk dieser Argumentation folgt, bezweifle ich.

So sind die Suchanfragen im Internet nach Einweg-Flügen ins Ausland heute Vormittag sprunghaft angestiegen, ebenso die Suche nach der Antwort auf die Frage: Wie bricht man sich eine Hand? – um nicht von der Armee eingezogen zu werden.

In den von Moskau annektierten Gebieten in der Ostukraine sollen Ende Woche Referenden über einen Beitritt zu Russland abgehalten werden. Wie hängen diese Scheinreferenden mit der neusten Ankündigung Putins zusammen?

Das Besorgniserregende ist: Putin sagte, Russland werde diese Referenden – die Pseudo-Abstimmungen mit vorher bestimmten Ausgang sein werden – anerkennen und die Gebiete annektieren. Danach werde Russland jeden Angriff auf sein Staatsgebiet «mit allen Mitteln» abwehren.

Putin setzt darauf, dass die Ukrainer und die Europäer Angst bekommen vor einem Atomkrieg.

Putin sagt also, Russland annektiere jetzt diese ukrainischen Gebiete, und wenn die Ukrainer versuchen, sie zurückzuerobern, würden alle Waffen eingesetzt, womöglich auch Atombomben. Das ist eine krasse verbale Eskalation. Putin baut eine Drohkulisse auf und setzt darauf, dass die Ukrainer und die Europäer Angst bekommen vor einem Atomkrieg – eine Art psychologische Erpressung. Ob Putin tatsächlich erwägt, Atomwaffen einzusetzen, weiss man nicht – doch es ist sicher eine sehr gefährliche Drohung.

Das Gespräch führte Raphael Günther.