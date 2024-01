Der Politikwissenschaftler Nico Lange ist Militärexperte und u.a. Senior Fellow bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Er hat Lehraufträge am Lehrstuhl für Militärgeschichte der Universität Potsdam und an der Hertie School of Governance in Berlin. Von 2019 bis 2022 war Lange Leiter des Leitungsstabes im deutschen Verteidigungsministerium.