Wie steht es um Russlands Einfluss in Europa? Bei einer öffentlichen Anhörung warnte am Montag der Präsident des deutschen Bundesamts für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, vor zunehmenden russischen Aktivitäten in Deutschland: «Insbesondere nehmen russische Spionage und Sabotage in Deutschland zu, sowohl qualitativ als auch quantitativ.» Auch der Präsident des Bundesnachrichtendienstes schlägt in die gleiche Kerbe, die Aktivitäten Moskaus würden ein bislang ungekanntes Niveau erreichen.

Moskau will den Menschen in Europa sagen: Solange ihr bereit seid, den Krieg in der Ukraine zu unterstützen, wird euer Leben schwieriger und unbequemer werden.

Wieso greift Russland zur Sabotage in Europa? Russland-Kenner Keir Giles sieht den Mehrwert von Sabotageaktionen in der Informationsbeschaffung. Russland könne auch aus den Reaktionen der einzelnen Länder lernen, wie sich diese schützen, wie sie gegen Täter ermitteln. Dazu machen Sabotageakte das Leben in Europa unangenehmer, sagt Mark Galeotti. Er schrieb mehr als 30 Bücher zu Russland und dem Kreml. «Moskau will den Menschen in Europa sagen: Solange ihr bereit seid, den Krieg in der Ukraine zu unterstützen, wird euer Leben schwieriger und unbequemer werden. Und es gibt nichts, was eure Regierungen dagegen tun können. Das ist eine heimtückische, aber recht effektive Art, die nationale Moral zu beeinflussen.»

Welche Fälle der Sabotage werden Russland zugeschrieben? Im letzten April flogen zwei verdächtige Drohnen über einen US-Stützpunkt in Deutschland, zwei Deutschrussen wurden verhaftet – der Verdacht: Spionage. In Polen soll im Mai ein Militärflughafen ausspioniert worden sein, das Ziel ein mögliches Attentat auf den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski. Im lettischen Riga hat im letzten Februar eine Person einen Molotowcocktail ins Museum zur sowjetischen Besatzung geworfen. Der Geheimdienst hat Moskau im Verdacht. Im letzten Juni will ein Mann in Prag einen Anschlag auf Linienbusse verüben, laut Behörden ebenfalls im Auftrag des Kremls.

Legende: Erst noch im Juli war Wolodimir Selenski in Polen zu Gast. Reuters/Lukasz Glowala

Welche Grössenordnung hat die russische Sabotage? Das wahre Ausmass der russischen Angriffe kann nicht abgeschätzt werden. Vieles findet im Verborgenen statt.

Müssen Anschläge befürchtet werden? Auch wenn Terroranschläge nicht ausgeschlossen werden können, schränkt Galeotti ein: «Die Russen müssen nicht unbedingt einen aufsehenerregenden Bombenanschlag in einer Grossstadt verüben, denn ihr Ziel ist nicht Terror, sondern Unannehmlichkeiten.» Daher müssten die Menschen auch keine Angst haben, sollten aber wachsam sein. Denn Angst sei genau das, was Russland bei einigen Vorfällen erreichen wolle. Gebe man der Angst nach, würden die Ziele Russlands erfüllt.

Was unternimmt Europa gegen die russische Sabotage? Zahlreiche russischen Agenten wurden seit 2022 aus Botschaften in ganz Europa ausgewiesen, erklärt Galeotti. Es gebe zudem stärkere Kontrollen bei der Einreise. Daher hat sich gemäss dem Russland-Kenner auch die Rekrutierung der Agenten verändert: «Für den Kreml ist es viel schwieriger geworden, eigene Agenten einzusetzen. Stattdessen sucht er nach irgendwelchen Menschen. Oft sind das Kriminelle, die vielleicht nicht einmal wissen, dass sie für Moskau arbeiten.»