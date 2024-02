Die Reaktionen nach dem Tod des bekannten Kremlkritikers Alexej Nawalny liessen nicht lange auf sich warten. Und der Tenor ist nicht zu überhören: Da gibt es kaum eine Reaktion, die die Unschuldsbekundungen Moskaus für bare Münze nimmt.

Die harschen Worte vieler westlicher Politiker und Politikerinnen perlen an Putin ab. Lakonischer Kommentar zu den Reaktionen: Die Erklärungen westlicher Politiker über den Tod Nawalnys seien inakzeptabel und «absolut tollwütig», wird Kreml-Sprecher Dmitri Peskow von der Nachrichtenagentur Interfax zitiert.

Dabei wagen es selbst in Moskau einige Mutige, auf den überraschenden Hinschied Nawalnys zu reagieren. Anhänger legten Blumen an einem Denkmal für die Opfer politischer Repression nieder. Der russische Oppositionspolitiker und abgelehnte Präsidentschaftsbewerber Boris Nadeschdin zeigte sich bestürzt. «Alexej war einer der talentiertesten und mutigsten Menschen in Russland, die ich kennengelernt habe», sagte Nadeschdin. Aus dem Straflager heraus hatte Nawalny Nadeschdin in den vergangenen Wochen bei dessen Bewerbung für die russische Präsidentenwahl am 17. März unterstützt.

Nawalnys Frau wandte sich an der Münchner Sicherheitskonferenz kurz nach der Nachricht vom Tod ihres Mannes ans Publikum. Sie rufe die gesamte internationale Gemeinschaft dazu auf, zusammenzustehen und dieses Böse zu besiegen, das furchtbare Regime, das heute über Russland herrsche.

Abscheu und Entsetzen im Westen

Das EDA hat sich bestürzt geäussert. Der Russe sei ein Verfechter der Demokratie und der Grundrechte gewesen, schrieb das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA). Das EDA erwarte, dass eine Untersuchung über die Todesursache eingeleitet werde, und sprach Nawalnys Familie sein Beileid aus.

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz reagierte entsetzt auf Berichte über den Tod Nawalnys. «Wir wissen aber nun auch ganz genau, spätestens, was das für ein Regime ist», sagte der SPD-Politiker.

Internationale Proteste nach Nawalnys Tod

Riga: Dutzende protestieren vor der russischen Botschaft, zünden Kerzen an, halten Fotos Nawalnys und Plakate hoch. Ähnliche Szenen in Tallinn, Estland.

Berlin: Hunderte versammeln sich vor der russischen Botschaft, rufen Parolen gegen Putin. Transparente tragen Aufschriften wie «Putin ist ein Mörder».

Zürich: Über 300 Menschen gedenken Nawalny spontan auf dem Europaplatz. Plakate mit «Putin hat Nawalny getötet» werden gezeigt.

Genf: Rund 50 Menschen versammeln sich auf der Place des Nations, beschuldigen Putin als «meurtrier sanguinaire» (blutigen Mörder). «Never give up» und «Poutine a tué Navalny» sind auf Plakaten zu sehen.

Im Zusammenhang mit Nawalnys Tod hat das UNO-Menschenrechtsbüro von Moskau die Freilassung aller staatlich Verfolgten gefordert. Das Menschenrechtsbüro der Vereinten Nationen sei «entsetzt» über Nawalnys Tod, sagte die Sprecherin. Entsetzen kommt auch aus zahlreichen Aussenministerien von Riga bis Washington.

US-Aussenminister Antony Blinken macht die russische Führung für das Schicksal Nawalnys verantwortlich. Dessen Tode belege die «Schwäche und Fäulnis» des von Präsident Wladimir Putin aufgebauten Systems, sagt er anlässlich der Münchner Sicherheitskonferenz. Ins gleiche Horn stösst auch Frankreichs Aussenminister. Stéphane Séjourné sagte, Alexej Nawalnys Tod in einer Strafkolonie erinnere uns an die Realität des Regimes von Wladimir Putin.

EU-Ratspräsident Charles Michel schrieb auf der Plattform X: «Die EU macht das russische Regime allein für diesen tragischen Tod verantwortlich.»

Der britische Premierminister Rishi Sunak hat den Tod des russischen Kremlkritikers als «schreckliche Nachricht» bezeichnet. «Als schärfster Verfechter der russischen Demokratie hat Alexej Nawalny sein Leben lang unglaublichen Mut bewiesen», schrieb der Regierungschef auf X. «Meine Gedanken sind bei seiner Frau und dem russischen Volk, für das dies eine gewaltige Tragödie ist.»