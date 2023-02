Die meisten der Umfragen durch regierungsnahe Institute und unabhängige Meinungsforschende in Russland werden telefonisch durchgeführt. Das unabhängige Institut Lewada führt Befragungen auch bei den Menschen zuhause durch. «Die Befragten sind aber in jedem Fall unter Druck», schätzt SRF-Auslandredaktor MacKenzie. «Denn sie machen sich in Russland strafbar, wenn sie den Krieg oder die Armee kritisieren.»

Vor diesem Hintergrund gab es auch durchaus überraschende Umfrage-Ergebnisse. So gaben beispielsweise 35 Prozent der Befragten in einer Lewada-Umfrage an, dass einfache Russinnen und Russen wie sie selbst mitverantwortlich für den Tod von Zivilisten in der Ukraine seien. «Das ist ein hoher Wert», schliesst MacKenzie. «Denn eigentlich darf man gar nicht sagen, dass in der Ukraine Zivilisten durch Russland getötet werden.»

Letztlich gilt es aber auch Unterschiede zwischen staatlichen und unabhängigen Umfrage-Instituten zu beachten – auch wenn sich die Resultate weitgehend decken, was die Unterstützung für den Krieg in der Ukraine betreffen. «Bei den unabhängigen Forschenden, die oft auch im Exil arbeiten, merkt man teilweise, dass sie den Rückhalt des Regimes etwas herunterspielen.» Umgekehrt präsentieren staatliche Institute die Ergebnisse unter tendenziösen Titeln wie «Alle sind für den Sieg.»