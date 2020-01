In seiner Neujahrsansprache hat der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un mit einer «neuen strategischen Waffe» gedroht.

Jahresende – sonst werde man einen «neuen Weg» einschlagen. US-Präsident Donald Trump bezeichnete Kim derweil als «Mann, der zu seinem Wort steht». Man habe sich auf eine Denuklearisierung geeinigt.

Nach der Ankündigung des nordkoreanischen Machtinhabers Kim Jong-un zum möglichen Einsatz einer «neuen strategischen Waffe» hoffen die USA auf eine friedliche Lösung in den stockenden Atomgesprächen.

Am Rande von Neujahrsfeierlichkeiten in seiner Ferienresidenz in Florida sagte US-Präsident Trump, Kim sei «ein Mann, der zu seinem Wort steht». Man habe beim Treffen in Singapur einen Vertrag zur Denuklearisierung unterschrieben.

Kim will Raketenprogramm weiterentwickeln

«Angesichts der öffentlichen Berichterstattung ist es so, dass wir hoffen

, dass Präsident Kim einen anderen Weg einschlagen wird», sagte auch

US-Aussenminister Mike Pompeo gegenüber Fox News. «Wir hoffen, dass er die richtige Entscheidung treffen und Frieden und Wohlstand über Konflikte und Kriege wählen wird.»

Hartes Sanktionsregime gegen Pjöngjang Weil Nordkorea wiederholt gegen UN-Auflagen verstossen hat, wurden drastische Strafmassnahmen verhängt. Durch die 2016 und 2017 gegen die Industrie erlassenen Sanktionen entgingen dem weitgehend isolierten Land, dessen einziger wichtiger Verbündeter China ist, Hunderte Millionen Dollar pro Jahr. So soll die Finanzierung der Atom- und Raketenprogramme der Führung in Pjöngjangs unterbunden werden.

Kim hatte zuvor angekündigt, sich nicht mehr an die mit den USA vereinbarte Pause für Atomversuche und Raketentests zu halten. In seiner Neujahrsansprache erklärte er, er wolle die nukleare Abschreckung seines Landes weiterentwickeln.

Legende: Der Umfang der nuklearen Abschreckung würde von der zukünftigen Haltung der Vereinigten Staaten abhängen, er würde aber die Tür für einen Dialog offen lassen, gab Kim bekannt. Keystone

Die Vereinigten Staaten hatten das von Nordkorea gestellte Ultimatum für Zugeständnisse ungenutzt verstreichen lassen. Kim bezichtigte die Regierung in Washington, entgegen der Absprachen gemeinsame Militärübungen mit Südkorea fortgesetzt zu haben und «gangsterähnliche Forderungen» zu stellen.

Die Verhandlungen der beiden Nationen war nach einem gescheiterten Treffen Kims mit Trump im Februar 2019 nicht mehr vorangekommen.