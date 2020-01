Bei den Regionalwahlen zeichnet sich eine hohe Wahlbeteiligung ab. In der Emilia-Romagna hatten bis Mittag gut 23 Prozent der Stimmberechtigten ihr Votum abgegeben und damit mehr als doppelt so viele wie bei den vorigen Wahlen 2014. Dies signalisiert grosses Interesse an der Abstimmung. Auch in Kalabrien liegt die Wahlbeteiligung bei rund 10.5 Prozent und damit höher als fünf Jahre zuvor mit knapp neun Prozent.

Die Wahllokale schliessen um 23.00 Uhr. Anschliessend werden erste Prognosen erwartet. Das Endergebnis in der Emilia Romagna dürfte am frühen Montagmorgen feststehen.