Japans neue nationalkonservative Ministerpräsidentin Sanae Takaichi hat bei der Unterhauswahl wohl einen deutlichen Sieg errungen.

Ihre Liberaldemokratische Partei (LDP) konnte die Mehrheit in der mächtigen Parlamentskammer zurückerobern, wie japanische Medien auf Basis von Wählerbefragungen nach Schliessung der Wahllokale berichteten.

Demnach dürfte die LDP ihre bisherige Sitzzahl von 198 deutlich auf mehr als 300 der 465 Sitze zählenden Parlamentskammer erhöht haben. Mit ihrem bisherigen Partner, der neoliberalen Partei Ishin, könnte sie sogar auf eine Zweidrittelmehrheit kommen.

Takaichi war erst Ende Oktober als erste Frau an die Spitze der Regierung gewählt worden. Bisher hat sie noch nicht viel erreicht. Weder ist der Etat für das im April beginnende Haushaltsjahr beschlossen, noch die durch den schwachen Yen geschürte Inflation eingedämmt. Die Realeinkommen sinken.

Überraschend hohe Popularität

Die seit 1955 fast ununterbrochen regierende LDP hatte wegen Skandalen bei den vorherigen Wahlen im Unterhaus wie auch im Oberhaus die Mehrheit ver­loren. Gestützt von Ishin regierte sie zuletzt nur mit hauchdünner Mehrheit. Die LDP profitierte nun von der überraschend hohen Popularität der rechtsgerichteten Takaichi.

Im Wahlkampf stand vor allem das «Ausländerproblem» im Mittelpunkt. Ausländer hielten sich nicht an die Regeln, das Volk fühle sich unwohl und unsicher, dies werde man «frontal» angehen, versprach die LDP. Auch will sie Ausländer mit verschärften Gesetzen fortan am Kauf von Immobilien hindern.

Legende: Takaichi punktet bei Wählerinnen und Wählern mit ihrem direkten Stil. Auch bei jungen Leuten geniesst sie grossen Rückhalt. Umfragen zufolge unterstützen sie mehr als 90 Prozent der unter 30-Jährigen. REUTERS/Kim Kyung-Hoon/Pool

Mit dem Thema gelang es der LDP Beobachtern zufolge, konservative Wähler zurückzugewinnen, die sich der rechtsextremen und offen ausländerfeindlichen Kleinpartei Sanseito zugewandt hatten. Nach ersten Berichten blieb die Sanseito bei der Wahl weit hinter den Erwartungen zurück.

Opposition mit Verlusten

Mit der kurzfristig einberufenen Neuwahl hatte Takaichi die Opposition kalt erwischt. Die grösste Oppositionspartei, die Konstitutionelle Demokratische Partei, und der langjährige LDP-Partner Komeito schlossen sich hektisch zur Zentristischen Reformallianz zusammen.

SRF-Korrespondent Samuel Emch: «Wahlpoker ist aufgegangen» Box aufklappen Box zuklappen «Noch sind die Stimmen nicht ausgezählt, aber die Hochrechnungen zeigen: Der Wahlpoker der Regierungschefin Sanae Takaichi ist aufgegangen.

Ihre, in den letzten Jahren von Skandalen gebeutelte Partei, wird wieder deutlich zulegen. Die Japanerinnen und Japaner haben die Skandale zwar nicht vergessen, aber ein grosser Teil will eine starke Regierungschefin. Sie trauen Takaichi zu, dass sie erhoffte Veränderungen, sei es bei der Inflation oder der Wirtschaft anstossen wird. Eine solide Mehrheit im Unterhaus hilft ihr dabei, verpflichtet aber auch.»

Die neue Partei versteht sich als liberale Alternative zur rechten Takaichi. Das Kalkül der Regierungschefin ging am Ende jedoch auf: Das neue Oppositionsbündnis erlitt bei der Parlamentswahl deutliche Verluste.