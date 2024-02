Toby Matthiesen ist Historiker und Politikwissenschaftler und Experte für den Nahen Osten und die Golfstaaten. Aktuell lehrt er an der Universität in Bristol (UK) und schreibt unter anderem an einem neuen Buch über den Aufstieg der Golfstaaten. Zuvor war Matthiesen u. a. an den Universitäten Oxford (UK), Venedig (I) und Stanford (USA) tätig.